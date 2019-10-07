Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T14:21Z
https://ria.ru/20191007/1559495044.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155928/80/1559288018_0:4:3072:1732_1036x0_80_0_0_40009867f328678a4e71f4d69f2a51b7.jpg
РИА Новости

В России снова начнут делать кальвадос

03:22 07.10.2019 (обновлено: 14:21 07.10.2019)
24966
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЯблоки
Яблоки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Яблоки. Архивное фото
СТАВРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. В России планируют возобновить в 2020 году производство крепкого яблочного напитка кальвадос, сообщила РИА Новости начальник производственной лаборатории винзавода "Прасковейское" в Ставропольском крае Наталья Алимова.
По ее словам, на заводе раньше делали кальвадос, но около десяти лет назад перестали из-за ориентации на коньяк.

"По запросу потребителя мы планируем возобновить производство кальвадоса в следующем году. <...> В России его больше никто не производит", — сказала Алимова.

Она добавила, что приобрести оборудование для первичной переработки яблок планируется уже в этом году. "К весне следующего года закончим монтаж и с лета начнем производство", — сказала собеседница.
Вино Шато Мухрани на полке супермаркета
4 октября, 08:23РИА Новости
Роскачество рассказало о винных напитках с недопустимыми добавками
Согласно технологии производства, 40-градусный кальвадос будут делать из яблок — вначале их перерабатывают в виноматериал, из которого затем получается кальвадосный дистиллят. Его закладывают в дубовые бочки и выдерживают не менее шести месяцев, описала начальник лаборатории.
На прилавках готовый кальвадос должен появиться в 2021 году.
"Первый выпуск будет шестимесячный на закупочном сырье, а потом планируем высадить свои яблони и доводить его до более высокой выдержки вплоть до марочных кальвадосов (от шести лет)", — сказала Алимова.
По ее словам, на заводе планируется производить около пяти тысяч декалитров кальвадоса в год с перспективой развития.
"Прасковейское" — одно из крупнейших винодельческих предприятий Ставрополья, оно было основано в 1898 году. Сегодня это крупная международная компания с широким ассортиментом. Коньячное производство — визитная карточка предприятия.
Фрукты
4 октября, 03:35РИА Новости
Врач рассказал, как можно сохранить печень здоровой
2731497624
Обсудить 15
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
РИА
Новости
Сигарета в пепельнице
В России выписали первый штраф из-за курения на балконе
Кристофер Берган
Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз
Кадр из фильма Джокер
Люди ушли с показа "Джокера" из-за странного поведения одного из зрителей
Лента
новостей
Актриса театра и кино Марина Куклина
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Марина Куклина
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Лак для ногтей
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Танк Т-14 Армата
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Украинские военные
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57"КамАЗ" сбил сотрудника ДПС на трассе под Кировом
15:54В Луганской области горняки отказались работать из-за долгов по зарплате
15:53На жителя Ростовской области завели дело после жестокого убийства девушки
15:52Жительницу Кузбасса осудили за взятки при оформлении справок
15:50Три человека погибли в результате нападения на автобус в Афганистане
15:48National Interest назвал пять лучших российских танков
15:44"Русский экзархат" сохранит традиции в составе РПЦ, заявил Легойда
15:42В Минсельхозе заявили об известности региональных брендов за рубежом
15:40ДНР призвала "нормандскую четверку" к реакции на срыв отвода сил в Донбассе
15:37Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД
15:36В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
15:35Синод принял "Русский экзархат" в Европе в юрисдикцию РПЦ
15:32Британский премьер призвал ЕС отреагировать на его предложения по Brexit
15:31Умерла участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова
15:26В Башкирии три человека погибли при пожаре в частном доме
15:26Скворцова сообщила о росте числа врачей первичного звена здравоохранения
15:26Шотландский суд не будет вводить ограничения на действия Джонсона по Brexit
15:25В Туве госпитализировали семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом
15:24На берегу Черного моря нашли клад V века
15:22В Росархиве рассказали, как сушат пострадавшие от воды документы РГАЛИ
Лента новостейМолния