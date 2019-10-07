Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться

САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов рассчитывает, что у него сложатся нормальные рабочие отношения с новым советником Белого дома по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и новым главой Пентагона Марком Эспером, предложения о встречах им направлены.
"Обратились к О"Брайену с просьбой, чтобы он меня принял. Также обратились к вновь назначенному руководителю министерства обороны, чтобы нанести им, по крайней мере, визит вежливости. Потому что с прежними руководителями Пентагона у нас были деловые прагматичные отношения. Очень рассчитываю, что с новым руководством как совета национальной безопасности, так и Пентагона сложатся нормальные рабочие отношения", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".
По словам дипломата, запросы о проведении встреч были направлены на прошлой неделе и ответы на них пока не получены.