Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться

"Обратились к О"Брайену с просьбой, чтобы он меня принял. Также обратились к вновь назначенному руководителю министерства обороны, чтобы нанести им, по крайней мере, визит вежливости. Потому что с прежними руководителями Пентагона у нас были деловые прагматичные отношения. Очень рассчитываю, что с новым руководством как совета национальной безопасности, так и Пентагона сложатся нормальные рабочие отношения", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".