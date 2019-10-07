ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 62% россиян когда-либо делали прививку от гриппа, 36% ее не делали. При этом в этом году точно или скорее не будут делать себе или членам семьи прививку 58% граждан, точно или скорее будут делать ее 28%, а 11% опрошенных уже сделали в этом году прививку себе или членам семьи.

Кроме этого, отмечается, что точно или скорее не будут делать прививку жители в основном городов-миллиоников (65%), в Москве и Санкт-Петербурге (64%) и населенных пунктов численностью от 500 до 950 тысяч (64%). Точно или скорее будут ее делать преимущественно сельские жители (34%), а сделали себе или членам семьи прививку по большей части респонденты, проживающие в населенных пунктах менее 100 тысяч человек.

По результатам опроса, те, кто не собирается делать прививку, среди причин чаще всего называли отсутствие необходимости в этом, так как у них крепкое здоровье (29%), также 23% не верят в ее эффективность, 20% опасаются, что вакцинация принесет больше вреда организму, чем пользы, 11% не доверяют вакцинам, 8% не могут сделать прививку по состоянию здоровья, есть противопоказания.