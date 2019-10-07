Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса

"Этот закон не будет писаться в офисе президента или в закрытом комитете Верховной рады, этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что это вопрос, очень важный для всего государства", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина".

Также спикер отметил, новый закон начнет работу только тогда, когда выборы на неподконтрольных сейчас территориях пройдут по украинскому законодательству и будут признаны ОБСЕ.

Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого Украиной прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал украинцев не поддаваться на провокации.