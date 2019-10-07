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РИА Новости

Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса

03:05 07.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков . Архивное фото
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет написан с общественностью.
Ранее депутат фракции Рады "Слуга народа" и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко заявил, что проекты закона об особом статусе Донбасса планируется согласовать с Россией.

"Этот закон не будет писаться в офисе президента или в закрытом комитете Верховной рады, этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что это вопрос, очень важный для всего государства", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина".

Также спикер отметил, новый закон начнет работу только тогда, когда выборы на неподконтрольных сейчас территориях пройдут по украинскому законодательству и будут признаны ОБСЕ.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого Украиной прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал украинцев не поддаваться на провокации.
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