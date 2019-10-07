Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах

МАДРИД, 7 окт – РИА Новости. Лидер победившей на воскресных парламентских выборах Социалистической партии Португалии премьер Антониу Кошта заявил, что его задача – "гарантировать стабильность в ближайшие четыре года".

"Политическая стабильность необходима для доверия Португалии, для создания новых рабочих мест, для повышения зарплат", - сказал он, выступая перед сторонниками. Его выступление транслировал телеканал RTP

Результат правых (у социал-демократов 28%) Кошта назвал "крупнейшим историческим поражением". После революции 1974 года у власти в Португалии в основном чередуются социалисты и социал-демократы. С 2015 года у власти социалисты.

На выборах социалисты получили 36,7% голосов (по итогам подсчета 99%), но не смогли обеспечить себе абсолютное большинство в 230-местном парламенте. "Социалисты выиграли эти выборы и значительно укрепили свои позиции. Португальцы хотят, чтобы социалистическое правительство вновь правило во время новой легислатуры", - заявил Кошта.

Он дал понять, что собирается повторить схему последних четырех лет: однопартийное правительство социалистов при парламентской поддержке других левых сил. Такая схема получила в народе пренебрежительное название "халтура". "Португальцам понравилась "халтура", и они хотят продолжения этой политики с более сильной соцпартией", - пошутил он.

Правые, левые, коалиции

Чтобы планы Кошты реализовались, социалистам придется вести переговоры с партиями, благодаря которым они оказались у власти четыре года назад: Левым блоком (у него 9,7%) или коалицией коммунистов и экологов (CDU получает 6,5%).

Вопрос в том, какую цену выставят коммунисты и в особенности Левый блок, чтобы отдать Коште недостающие голоса в ассамблее для утверждения премьером. Лидер Левого блока Катарина Мартинш заявила, что готова вести переговоры, которые бы "гарантировали стабильность стране", но добавила, что "преждевременно" говорить о конкретных условиях.

На правом фланге правоцентристская Социал-демократическая партия (PSD), выигравшая выборы в 2015 году, приходит к финишу второй и набирает 28%, коалиция Социально-демократический центр — Народная партия (CDS-PP) заметно ухудшила свои позиции: за нее проголосовали лишь 4,2%. Партия PAN (Люди-животные-природа) получает 3,3% голосов.

Главная проблема этих выборов – крайне низкая явка. В голосовании, несмотря на призывы Кошты прийти в воскресенье на участки, приняли участие лишь 54% избирателей.

Сам Кошта еще до объявления результатов заверял, что не стремится к абсолютному большинству в парламенте. "Португальцы обычно не очень положительно относятся к такому результату", - заявил он.

"Это никакая не катастрофа!" - заявил лидер социал-демократов Риу Рио, выступая перед сторонниками. Не лучшие результаты своей партии он объяснил, в том числе, благоприятными экономическими условиями во время правления социалистов, а также нестабильной ситуацией внутри PSD.

Вице-председатель социал-демократов Нуну Мораиш Сарменту в свою очередь опроверг версию об "историческом проигрыше правых". По его мнению, укрепление позиций более мелких партий в большей степени оказало влияние на CDS, чем на соцпартию. Он также напомнил, что еще недавно опросы говорили о том, что социал-демократы наберут лишь 20%.

Заместитель генерального секретаря партии Ана Катарина Мендиш после объявления первых результатов сказала, что итоги выборов позволят "получить стабильное правительство под руководством соцпартии". "Португальцы проголосовали за стабильность", - добавила она и обратила внимание на, по ее выражению, "исторический проигрыш" правых.

Лидер правого блока CDS-PP Асунсан Кришташ заявила о своем уходе с поста председателя партии из-за плохих результатов, полученных на выборах.