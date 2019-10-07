Диетолог назвала самый полезный хлеб

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью " Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью " Вечерней Москве " рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.

На первое место специалист поставила ржаной хлеб. "Но чаще всего ржаной хлеб, как написано большими буквами на упаковке, в своем составе ржаной муки не имеет или ее крайне мало. Не нужно обольщаться. Производители используют пшеничную муку и краситель", - заметила Соломатина.

Предпочтительно, чтобы мука, из которой сделан хлеб, была не высшего качества, а обдирная, второго сорта или ржаная, указала она.