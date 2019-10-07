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РИА Новости

Диетолог назвала самый полезный хлеб

02:51 07.10.2019
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© Depositphotos / DenisfilmСвежеиспеченный хлеб
Свежеиспеченный хлеб
© Depositphotos / Denisfilm
Свежеиспеченный хлеб. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
На первое место специалист поставила ржаной хлеб. "Но чаще всего ржаной хлеб, как написано большими буквами на упаковке, в своем составе ржаной муки не имеет или ее крайне мало. Не нужно обольщаться. Производители используют пшеничную муку и краситель", - заметила Соломатина.
Предпочтительно, чтобы мука, из которой сделан хлеб, была не высшего качества, а обдирная, второго сорта или ржаная, указала она.
По словам диетолога, при выборе хлеба необходимо прежде всего руководствоваться его составом - чем он проще, тем лучше. Оптимально, если он приготовлен из муки, воды и соли, добавила она. В качестве примера Соломатина привела восточный хлеб — лаваш, лепешки пури и средиземноморскую питу.
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