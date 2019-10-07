Антонов прокомментировал отставку ряда сотрудников администрации Трампа

"Мы внимательно смотрим за тем, кто приходит, кто уходит. Исходим из того, что в Соединенных Штатах Америки принципиальную линию определяет президент. Мы исходим из того, что мы должны и мы будем работать с любым составом сотрудников и Белого дома, и госдепартамента", - сказал он в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".