Антонов прокомментировал отставку ряда сотрудников администрации Трампа

САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт - РИА Новости. Уход ряда высокопоставленных сотрудников Белого дома, занимавшихся вопросами, связанными с Россией, не влияет не готовность Москвы работать с Вашингтоном, сообщил в воскресенье журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.
"Мы внимательно смотрим за тем, кто приходит, кто уходит. Исходим из того, что в Соединенных Штатах Америки принципиальную линию определяет президент. Мы исходим из того, что мы должны и мы будем работать с любым составом сотрудников и Белого дома, и госдепартамента", - сказал он в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".
Так посол ответил на вопрос, не влияет ли уход ряда сотрудников американской администрации на двусторонний диалог. В частности, за последнее время свои посты покинули советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, замгоссекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон и спецпредставитель по Украине Курт Волкер.
По словам Антонова, нельзя связывать будущее диалога по стратегической стабильности с конкретными личностями.
"Слишком важны проблемы, которые стоят перед нами, слишком важны вопросы, за которые отвечают США и Россия, чтобы только думать о том, как уход одного или другого функционера повлияет на российско-американские отношения", - объяснил свою позицию дипломат.