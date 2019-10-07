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РИА Новости

Антонов прокомментировал отставку ряда сотрудников администрации Трампа

02:50 07.10.2019 (обновлено: 10:52 07.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт - РИА Новости. Уход ряда высокопоставленных сотрудников Белого дома, занимавшихся вопросами, связанными с Россией, не влияет не готовность Москвы работать с Вашингтоном, сообщил в воскресенье журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.
"Мы внимательно смотрим за тем, кто приходит, кто уходит. Исходим из того, что в Соединенных Штатах Америки принципиальную линию определяет президент. Мы исходим из того, что мы должны и мы будем работать с любым составом сотрудников и Белого дома, и госдепартамента", - сказал он в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".
Так посол ответил на вопрос, не влияет ли уход ряда сотрудников американской администрации на двусторонний диалог. В частности, за последнее время свои посты покинули советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, замгоссекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон и спецпредставитель по Украине Курт Волкер.
По словам Антонова, нельзя связывать будущее диалога по стратегической стабильности с конкретными личностями.
"Слишком важны проблемы, которые стоят перед нами, слишком важны вопросы, за которые отвечают США и Россия, чтобы только думать о том, как уход одного или другого функционера повлияет на российско-американские отношения", - объяснил свою позицию дипломат.
Анатолий Антонов
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Анатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
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