Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран — членов НАТО, пишет американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.
В арсенале Москвы, как говорится в публикации, примерно 22 тысячи танков, в то время как у европейских государств, входящих в НАТО, этот показатель составляет немногим более 11 тысяч. Вместе с США и Канадой число танков достигает 18 тысяч. Среди стран НАТО больше всего таких боевых машин у Турции (3,2 тысячи единиц).
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что в последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией. По словам генерала, министры обороны стран Североатлантического альянса признают, что Россия является конкурентом в военной сфере, а преимущества НАТО перед ней сошли на нет.
Известный военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя слова Данфорда, отметил, что такое признание доказывает, что деньги, вложенные в военную сферу, потрачены не зря.