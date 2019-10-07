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РИА Новости

Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

02:11 07.10.2019 (обновлено: 11:10 07.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Танк Т-14 "Армата". Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран — членов НАТО, пишет американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.
В арсенале Москвы, как говорится в публикации, примерно 22 тысячи танков, в то время как у европейских государств, входящих в НАТО, этот показатель составляет немногим более 11 тысяч. Вместе с США и Канадой число танков достигает 18 тысяч. Среди стран НАТО больше всего таких боевых машин у Турции (3,2 тысячи единиц).
Танк Т-14 Армата
Вчера, 02:56РИА Новости
Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что в последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией. По словам генерала, министры обороны стран Североатлантического альянса признают, что Россия является конкурентом в военной сфере, а преимущества НАТО перед ней сошли на нет.
Известный военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя слова Данфорда, отметил, что такое признание доказывает, что деньги, вложенные в военную сферу, потрачены не зря.
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Джозеф ДанфордИгорь КоротченкоНАТОРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ракет не хватит, так танками закидаем.
7 октября, 05:18
Руслан Гайнуллин
505710039
Вряд ли танки будут принимать участие в третьей мировой. Там ракеты нужны будут.
7 октября, 03:35
Сергей Запольский
60510068
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