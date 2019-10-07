Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

В арсенале Москвы, как говорится в публикации, примерно 22 тысячи танков, в то время как у европейских государств, входящих в НАТО, этот показатель составляет немногим более 11 тысяч. Вместе с США и Канадой число танков достигает 18 тысяч. Среди стран НАТО больше всего таких боевых машин у Турции (3,2 тысячи единиц).