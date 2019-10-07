Российские дипломаты в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на рейс домой

"Мы попросили наше генконсульство (в Нью-Йорке), чтобы они проводили Ингу Альбертовну при пересадке с внутреннего рейса Сан-Франциско - Нью-Йорк на международный рейс Нью-Йорк - Москва. Надеемся, все пройдет благополучно", - сказал дипломат в воскресенье в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".

Накануне посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в аэропорту Нью-Йорка забрали документы у депутата Госдумы Инги Юмашевой, прибывшей в страну для участия в международном форуме "Диалог Форт-Росс" по приглашению американской некоммерческой организации. Юмашеву отвели в отдельное помещение, где представившийся сотрудников ФБР мужчина стал задавать ей "неясные и неприемлемые вопросы". Через час он предложил депутату продолжить разговор в кафе.