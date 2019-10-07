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РИА Новости

Российские дипломаты в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на рейс домой

01:50 07.10.2019 (обновлено: 10:15 07.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренЧлен комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
© РИА Новости / Владимир Федорен
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева . Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО (США), 6 окт - РИА Новости. Сотрудники российского консульства проконтролируют вылет из США депутата Госдумы Инги Юмашевой, которую по прибытии в Нью-Йорк допросили агенты ФБР, сообщил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
"Мы попросили наше генконсульство (в Нью-Йорке), чтобы они проводили Ингу Альбертовну при пересадке с внутреннего рейса Сан-Франциско - Нью-Йорк на международный рейс Нью-Йорк - Москва. Надеемся, все пройдет благополучно", - сказал дипломат в воскресенье в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".
Накануне посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в аэропорту Нью-Йорка забрали документы у депутата Госдумы Инги Юмашевой, прибывшей в страну для участия в международном форуме "Диалог Форт-Росс" по приглашению американской некоммерческой организации. Юмашеву отвели в отдельное помещение, где представившийся сотрудников ФБР мужчина стал задавать ей "неясные и неприемлемые вопросы". Через час он предложил депутату продолжить разговор в кафе.
Российское посольство направило Госдепартаменту ноту протеста, потребовав объяснить ситуацию. В МИД допрос Юмашевой назвали "очередной враждебной акцией" против Москвы. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон в очередной раз нарушил взятые на себя международные обязательства. По его словам, действия американских спецслужб — циничная провокация.
Здание ФБР в Вашингтоне, США
Вчера, 22:25РИА Новости
В ФБР отказались комментировать ситуацию с задержанием Юмашевой
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Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеИнга ЮмашеваФедеральное бюро расследований СШААнатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Конечно,уж лучше слетать в стан загнивающего врага,чем на Дальний Восток своей страны.Что там делать депутату от единой России,там ведь нет у них недвижимости и бизнеса.
7 октября, 06:12
Саша Василич
2110018
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