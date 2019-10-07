Российские дипломаты в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на рейс домой

САН-ФРАНЦИСКО (США), 6 окт - РИА Новости. Сотрудники российского консульства проконтролируют вылет из США депутата Госдумы Инги Юмашевой, которую по прибытии в Нью-Йорк допросили агенты ФБР, сообщил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
"Мы попросили наше генконсульство (в Нью-Йорке), чтобы они проводили Ингу Альбертовну при пересадке с внутреннего рейса Сан-Франциско - Нью-Йорк на международный рейс Нью-Йорк - Москва. Надеемся, все пройдет благополучно", - сказал дипломат в воскресенье в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".
Накануне посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в аэропорту Нью-Йорка забрали документы у депутата Госдумы Инги Юмашевой, прибывшей в страну для участия в международном форуме "Диалог Форт-Росс" по приглашению американской некоммерческой организации. Юмашеву отвели в отдельное помещение, где представившийся сотрудников ФБР мужчина стал задавать ей "неясные и неприемлемые вопросы". Через час он предложил депутату продолжить разговор в кафе.
Российское посольство направило Госдепартаменту ноту протеста, потребовав объяснить ситуацию. В МИД допрос Юмашевой назвали "очередной враждебной акцией" против Москвы. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон в очередной раз нарушил взятые на себя международные обязательства. По его словам, действия американских спецслужб — циничная провокация.