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РИА Новости

СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой

01:39 07.10.2019 (обновлено: 04:42 07.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Наталья Бочкарева
Актриса Наталья Бочкарева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Наталья Бочкарева . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, перестала выходить на связь и появляться на улице. Об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на соседей актрисы.
По их словам, раньше Бочкареву часто можно было встретить возле дома, однако после скандала она перестала где-либо появляться. "Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу", — рассказали соседи актрисы, выразив обеспокоенность ее "внезапным исчезновением".
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Как утверждает Starhit, Бочкарева ни с кем не общается и избегает встреч с журналистами. При этом актриса якобы перестала появляться в школе-студии, которую открыла для одаренных детей, забрав перед этим оттуда свои вещи.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками.
После этого в МВД сообщили, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде.
Сама Бочкарева и ее представители все сообщения об инциденте опровергают.
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