Антонов считает, что СНВ-3 надо продлевать, "как есть"

САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт - РИА Новости. Договор СНВ-3 надо продлевать, "как есть", Россия при этом готова обсуждать с США другие вопросы стратегической стабильности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Очень просто продлить договор, как есть. Если у США, как и у России есть собственные озабоченности по поводу других вопросов стратегической стабильности, пора собраться и взяться за эти вопросы. Мы готовы, мы все еще ждем положительного ответа от американской стороны", - сказал он в воскресенье на форуме "Диалог Форт-Росс".
По словам посла, Россия глубоко обеспокоена ситуацией в сфере стратегической стабильности.
"Сегодня есть всего один договор между США и Россией - СНВ-3. А в феврале 2021 года не станет ничего. И это будет впервые за 50 лет", - сказал Антонов.