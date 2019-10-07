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РИА Новости

Антонов считает, что СНВ-3 надо продлевать, "как есть"

01:28 07.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Анатолий Антонов. Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт - РИА Новости. Договор СНВ-3 надо продлевать, "как есть", Россия при этом готова обсуждать с США другие вопросы стратегической стабильности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Очень просто продлить договор, как есть. Если у США, как и у России есть собственные озабоченности по поводу других вопросов стратегической стабильности, пора собраться и взяться за эти вопросы. Мы готовы, мы все еще ждем положительного ответа от американской стороны", - сказал он в воскресенье на форуме "Диалог Форт-Росс".
По словам посла, Россия глубоко обеспокоена ситуацией в сфере стратегической стабильности.
"Сегодня есть всего один договор между США и Россией - СНВ-3. А в феврале 2021 года не станет ничего. И это будет впервые за 50 лет", - сказал Антонов.
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