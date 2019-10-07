Антонов считает, что СНВ-3 надо продлевать, "как есть"

"Очень просто продлить договор, как есть. Если у США, как и у России есть собственные озабоченности по поводу других вопросов стратегической стабильности, пора собраться и взяться за эти вопросы. Мы готовы, мы все еще ждем положительного ответа от американской стороны", - сказал он в воскресенье на форуме "Диалог Форт-Росс".