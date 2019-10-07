Греф выступил за отрицательные ставки валюты на депозиты компаний

"Не только евро, но и доллар. Обязательно нужно вводить, потому что если мы этого не сделаем, мы станем привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок", - сказал он в воскресенье журналистам в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".