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РИА Новости

Греф выступил за отрицательные ставки валюты на депозиты компаний

01:16 07.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт - РИА Новости. Отрицательные ставки в евро и долларах на депозиты компаний надо вводить обязательно, в Сбербанке обсуждают этот вопрос, считает глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Не только евро, но и доллар. Обязательно нужно вводить, потому что если мы этого не сделаем, мы станем привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок", - сказал он в воскресенье журналистам в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".
По его словам, Центробанк идет в этом вопросе навстречу.
"Обсуждаем сейчас, конечно же, отрицательные ставки в первую очередь для корпораций, не для физических лиц", - добавил Греф.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
01:07РИА Новости
Греф назвал условие дальнейшего падения ставок по кредитам в Сбербанке
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Сбербанк РоссииГерман ГрефСШАЭкономика
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