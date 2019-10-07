Лукашенко рассказал, как порол сына

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что наказывал в детстве сына. Об этом он заявил в ходе посещения военного полигона, текст выступления опубликован на Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что наказывал в детстве сына. Об этом он заявил в ходе посещения военного полигона, текст выступления опубликован на сайте главы государства.

"Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Виктор, как старший, часто получал от меня", - рассказал Лукашенко. При этом, по словам главы государства, Дмитрий – средний сын – увидев это, вел себя спокойнее.

Младшего сына Николая Лукашенко никогда не наказывал. "Он этого не заслужил", - подчеркнул президент.

В целом белорусский лидер признал, что не является сторонником наказания для детей, однако отметил, что в определенных ситуациях этого не удается избежать.

Глава государства подчеркнул, что Белоруссия будет выстраивать свою жизнь и воспитывать своих детей, исходя из "славянских традиций и нашего жизненного опыта", а не навязанных Западом "формулировок".