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РИА Новости

Лукашенко рассказал, как порол сына

01:12 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что наказывал в детстве сына. Об этом он заявил в ходе посещения военного полигона, текст выступления опубликован на сайте главы государства.
"Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Виктор, как старший, часто получал от меня", - рассказал Лукашенко. При этом, по словам главы государства, Дмитрий – средний сын – увидев это, вел себя спокойнее.
Младшего сына Николая Лукашенко никогда не наказывал. "Он этого не заслужил", - подчеркнул президент.
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В целом белорусский лидер признал, что не является сторонником наказания для детей, однако отметил, что в определенных ситуациях этого не удается избежать.
Глава государства подчеркнул, что Белоруссия будет выстраивать свою жизнь и воспитывать своих детей, исходя из "славянских традиций и нашего жизненного опыта", а не навязанных Западом "формулировок".
"У них (на Западе – ред.) скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье", - добавил Лукашенко.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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