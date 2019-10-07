Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

"Мы разрабатываем сейчас комплексную программу. Не только внутри банка, мы выйдем еще с рядом предложений… Мы готовим комплексное предложение, потому что эта проблема понятна, она универсальна для всех. Мы готовим предложение по улучшению регулирования и так далее", - сказал он в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".