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РИА Новости

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

01:06 07.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стенд Сбербанка. Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт - РИА Новости. Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы разрабатываем сейчас комплексную программу. Не только внутри банка, мы выйдем еще с рядом предложений… Мы готовим комплексное предложение, потому что эта проблема понятна, она универсальна для всех. Мы готовим предложение по улучшению регулирования и так далее", - сказал он в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".
В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. В субботу в банке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой, и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.
Стенд Сбербанка
Вчера, 01:24РИА Новости
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