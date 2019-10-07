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РИА Новости

В Ирландии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

00:53 07.10.2019
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© Fotolia / sasЛегкомоторный самолет в небе
Легкомоторный самолет в небе
© Fotolia / sas
Легкомоторный самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в графстве Уэксфорд на юго-востоке Ирландии, сообщает телеканал RTE со ссылкой на местную полицию.
Полицейские службы сообщают о гибели двух мужчин.
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в 5.45 по местному времени (19.45 мск) в поле в сельской части графства. По данным телеканала, самолет взорвался при столкновении с землей или за несколько мгновений до этого.
Спасательные службы работают на месте происшествия. Полиция начала расследование по делу.
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