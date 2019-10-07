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РИА Новости

Радикалы обогнали демократов на выборах в Косово

00:36 07.10.2019 (обновлено: 10:27 07.10.2019)
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© REUTERS / Laura HasaniСторонники радикального движения "Самоопределение" после выборов в "парламент" самопровозглашенной республики Косово в Приштине. 6 октября 2019
Сторонники радикального движения Самоопределение после выборов в парламент самопровозглашенной республики Косово в Приштине. 6 октября 2019
© REUTERS / Laura Hasani
Сторонники радикального движения "Самоопределение" после выборов в "парламент" самопровозглашенной республики Косово в Приштине. 6 октября 2019
БЕЛГРАД, 7 окт – РИА Новости. Радикальное движение "Самоопределение" обошло оппозиционный умеренно-реформистский Демократический союз Косово (ДСК) на выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово, сообщил избирком результаты с более чем 80% участков.
Внеочередные выборы проходили в воскресенье. Явка превзошла показатели прошлых выборов 2017 года на пару пунктов и составила около 43%.
"По результатам обработки данных с 80,09% участков ДСК получает 25,03%, Демократическая партия Косово (экс-спикера Кадри Весели и "президента" Хашима Тачи) 21,37%, движение "Самоопределение" 26,02%, Альянс за будущее Косово экс-премьера Рамуша Харадиная - АБК 11,66%", - сообщил избирком.
Лидеры ДСК, "Самоопределения" и ДПК уже заявили о своей "победе". ДСК ранее выдвинул кандидатом на пост "премьера" первую женщину в этой роли – университетского преподавателя Вьосу Османи. "Самоопределение" во главе будущего "правительства" предлагало поставить своего лидера Альбина Курти, лидировавшего по результатам соцопросов.
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"Самоопределение" известно своими радикальными методами борьбы, насильственными протестами на улицах Приштины, распылением слезоточивого газа в косовском парламенте, лидер и члены движения неоднократно отбывали наказание за нарушение общественного порядка и подозревались в более серьезных насильственных действиях.
Как ДСК, так и "Самоопределение" заявляют о готовности вести переговоры с властями Сербии с целью взаимного признания Белграда и Приштины. При этом о конкретных уступках со стороны косоваров речь не идет.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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