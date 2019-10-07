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РИА Новости

Лавров и Помпео подтвердили желание создать деловой совет

00:23 07.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео на недавней встрече подтвердили положительное отношение к созданию российско-американского делового совета, заявил воскресенье российский посол в США Анатолий Антонов.
О создании делового консультативного совета представителей бизнес-сообщества двух стран президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на встрече в Хельсинки.
"Министр Лавров и госсекретарь Помпео подтвердили свое положительное отношение к этой инициативе на недавней встрече", - сказал он на форуме "Диалог Форт-Росс".
По его словам, несмотря на санкции, интерес американского бизнеса к российской экономике растет, а позитивная динамика в двусторонней торговле сохраняется третий год подряд.
"Она достигла 16,1 миллиарда долларов за первые семь месяцев 2019 года. И рост закупок идет со стороны Соединенных Штатов. У США до сих пор самая большая доля прямых инвестиций в Россию", - сказал посол.
Активы около 3 тысяч американских компаний в России оцениваются в 85 миллиардов долларов, добавил он.
По словам Антонова, для развития отношений надо начать решать ряд вопросов: прекратить задержание россиян по запросу США в третьих странах, вернуть российскую дипломатическую собственность, закончить визовую войну и улучшить условия работы дипломатических миссий двух стран.
Анатолий Антонов
00:14РИА Новости
Антонов прокомментировал недавнюю встречу Лаврова с Помпео
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Майк ПомпеоСергей ЛавровАнатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
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