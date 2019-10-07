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РИА Новости

Путин отпразднует 67-летие с родными на природе

00:04 07.10.2019 (обновлено: 01:41 07.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения с родными и близкими, перед этим он побывал в сибирской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. Днями ранее он побывал в сибирской тайге, где, как отметил Песков, "наслаждался осенней природой". На вопрос проведет ли Путин день рождения на природе с близкими, Песков ответил РИА Новости утвердительно.
Глава государства не раз отмечал этот день на работе: встречи, совещания, международные саммиты и официальные визиты заграницу. Иногда Путин берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей.
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Вчера, 17:46РИА Новости
Песков рассказал, что Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения
Глава государства не раз встречал день рождения в компании зарубежных коллег. В частности, к президенту России прилетал экс-лидер Италии Сильвио Берлускони. В качестве подарка Берлускони подарил Путину вышитое покрывало, на котором изображено их рукопожатие на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.
Путин также встретил один из своих дней рождения в компании лидера Китая Си Цзиньпина. "Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", — рассказывал Путин.
Еще один день рождения глава государства провел на саммите АТЭС на острове Бали. Тогдашний президент Индонезии Сусило Бамбанг спел российскому лидеру песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре, а другие участники рабочего заседания подпевали. Тогда же премьер-министр Японии подарил Путину саке, а китайский лидер - торт.
Глава государства иногда отдыхает в свой день рождения. В 2016 году президент он сыграл в хоккей в Сочи, а в 2014 году взял выходной и поехал в Сибирь.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Чем рассказывать-у стариков бы спросили ,как они что планируют.
7 октября, 00:46
АПАлексей Просто
2750807
За все, за все тебя благодарю я - Остановлюсь нескоро, коль начну. За то, что ты, двадцатый год царуя, Отстроил телевизор и Чечню, За олигархов равноудаленье, За партии, застывшие в строю, Медвежий труд, терпение оленье И силу лошадиную твою;
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