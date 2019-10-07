Путин отпразднует 67-летие с родными на природе

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения с родными и близкими, перед этим он побывал в сибирской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. Днями ранее он побывал в сибирской тайге, где, как отметил Песков, "наслаждался осенней природой". На вопрос проведет ли Путин день рождения на природе с близкими, Песков ответил РИА Новости утвердительно.

Глава государства не раз отмечал этот день на работе: встречи, совещания, международные саммиты и официальные визиты заграницу. Иногда Путин берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей.

Глава государства не раз встречал день рождения в компании зарубежных коллег. В частности, к президенту России прилетал экс-лидер Италии Сильвио Берлускони. В качестве подарка Берлускони подарил Путину вышитое покрывало, на котором изображено их рукопожатие на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

Путин также встретил один из своих дней рождения в компании лидера Китая Си Цзиньпина. "Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", — рассказывал Путин.

Еще один день рождения глава государства провел на саммите АТЭС на острове Бали. Тогдашний президент Индонезии Сусило Бамбанг спел российскому лидеру песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре, а другие участники рабочего заседания подпевали. Тогда же премьер-министр Японии подарил Путину саке, а китайский лидер - торт.