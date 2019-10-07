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РИА Новости

"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США

08:00 07.10.2019
53627
© Depositphotos / FeverpitchИзображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США
© Depositphotos / Feverpitch
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом сто долларов США. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Аналитический отчет известного инвестиционного банка Saxo Bank читается, как хороший детектив, и это несмотря на то, что в самом названии отчета содержится имя злоумышленника. А именно: главным преступником в мировой финансовой системе объявлен американский доллар.
Название доклада — "Доллар-убийца" — говорит само за себя, но в данном случае важна не только негативная оценка воздействия долларовой гегемонии на мировую финансовую систему и экономику, но и прогноз о том, что мир подошел к точке, в которой только девальвация американской валюты может немного отсрочить (но никак не отменить) серьезный кризис планетарного масштаба. Сверхнизкие процентные ставки на глобальном уровне уже доказали свою неэффективность, и, чтобы выиграть хоть немного времени, Соединенным Штатам понадобится пожертвовать именно сильным долларом.
"Когда эта история будет написана, 2019-й, скорее всего, запомнится как начало конца самого большого монетарного эксперимента за всю историю — (это будет) год, запустивший глобальную рецессию, несмотря на самые низкие номинальные и реальные процентные ставки в истории. Денежно-кредитная политика достигла конца очень долгого пути, и этот конец оказался неудачным", — пишет главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.
Введение доклада "Доллар-убийца" больше напоминает выступление прокурора, ибо в нем перечисляются многочисленные "экономические преступления" американской валюты и ее завышенного курса. По мнению Якобсена и его команды, из-за гегемонии и завышенного курса доллара страдают развивающиеся страны (то есть весь мир за исключением "коллективного Запада"), а зависимость от долларового финансирования душит рост мировой экономики в целом (и это относится даже к странам Запада, которые не пользуются долларом в качестве национальной валюты). Более того, в условиях дефицита долларовой ликвидности (во многом созданного за счет действий американских властей) сложно рассчитывать на нормализацию ситуации в мировой экономике. По мнению аналитиков Saxo Bank, дополнительные проблемы вызывает тот факт, что "более сильный доллар и недостаточная ликвидность (доступность долларового финансирования. — Прим. авт.) будут давить на мировой (экономический) рост и создавать де-факто дефляцию, несмотря на усилия центральных банков по снижению процентных ставок".
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Может сложиться впечатление, что сильный доллар очень выгоден Америке, да и в финансовых кругах есть полушутливая поговорка "Мировая экономика — это больница, и до тех пор, пока все остальные болеют раком, а Америка — всего лишь гриппом, с Америкой все будет хорошо". Проблема этой теории заключается в том, что США (несмотря на всю риторику о самодостаточности американской экономики) — это не изолированная часть мира и кризис в Евросоюзе или Юго-Восточной Азии неизбежно приведет к цепной реакции за океаном. Более того, на этот раз вообще есть шанс, что в экономический спад США войдут или первыми, или одновременно со всем миром. Наличие в Америке признаков близких экономических проблем — не оценка Saxo Bank или условной "кремлевской пропаганды", а сухая констатация от любимого телеканала Дональда Трампа — Fox News, который сообщает:

"Куча плохих экономических данных в США на этой неделе разожгла грызущие опасения, что рецессия надвигается, и послала явный знак Уолл-стрит: рекордный период роста начинает замедляться. "Сейчас в этом нет никаких сомнений", — заявил Питер Эрл, научный сотрудник Американского института экономических исследований. Во вторник американские производители объявили о самом большом спаде за последние десять лет — сигнал, который обычно предшествует рецессии. В сентябре производственный индекс ISM упал до 47,8 — это второй месяц снижения подряд".

В этих условиях можно предположить, что экономист Saxo Bank прав, когда предполагает, что в наборе инструментов, доступных для поддержания мировой экономики, остался только один неиспользованный — удешевление доллара.
Примечательно, что европейские банковские аналитики указывают на то, о чем писали и мы: в американской политической элите формируется консенсус по поводу того, что валюту США необходимо срочно девальвировать. Это позволит смягчить долговое бремя американской экономики, снизить социальную нагрузку на бюджет (если измерять ее в реальной покупательной способности тех долларов, которые нужно выплачивать в пособиях и других социальных отчислениях), поставить барьеры на пути китайского, японского и европейского импорта, а также стимулировать национальный экспорт.
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Главный сторонник немедленного ослабления доллара — Дональд Трамп, и, как справедливо отмечают составители доклада про "Доллар-убийцу", хотя пока ему не удалось сломить сопротивление Федрезерва, у него есть и другие методы, которые можно применить для достижения этой цели: "Когда — а не если — терпение Трампа в отношении главы ФРС Пауэлла лопнет, он может активировать Закон о золотом резерве от 1934 года (Gold Reserve Act), который дает Белому дому широкие полномочия для (валютных) интервенций и продажи долларов для покупки иностранных валют".
Вопрос снижения курса доллара — приоритет не только Трампа, но и его политических оппонентов. Таких, например, как главный кандидат в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен, которая предлагает вообще ввести налог на покупку облигаций США и любых долларовых финансовых инструментов, что неизбежно приведет к девальвации американской валюты. Аналогичные предложения фигурируют и в так называемом законопроекте Болдуина — Хоули (Baldwin-Hawley bill), среди сторонников которого есть и демократы, и республиканцы.
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13 августа, 10:11Акценты
Торговая война золоту на пользу. А вот доллару – нетПока Китай и США ведут торговую войну, золото растет в цене. С октября прошлого года драгоценный металл прибавил 25% стоимости. А резервная валюта номер один – доллар ‒ слабеет. Все из-за той же торговой войны.
Аналитики Saxo Bank предупреждают, что даже если политическое решение о девальвации будет принято и успешно реализовано, то его последствия вряд ли будут полезны Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе: "Более слабый доллар может только выиграть для нас немного времени, но ослабление валюты не является структурным решением. <...> США, будьте осторожны с вашими желаниями!"
Стоит объяснить предупреждение скандинавских банкиров: бояться своих желаний Вашингтону стоит по двум причинам.
Первая: другие страны, как минимум государства Евросоюза и Китай, будут отвечать девальвацией на девальвацию, чтобы сохранить конкурентоспособность своих товаров и услуг на мировом рынке. Вторая — более важная — причина заключается в том, что глобальная долларовая финансовая система может просто не пережить попыток Вашингтона решить все проблемы за счет "$-удешевления". А значит, долларовая гегемония вполне может закончиться, причем самым катастрофическим для США образом.
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Дональд ТрампСШААвторы
Популярные комментарии
Что, опять ... ? Недели не проходит без новости о крахе Американской экономике. И так уже последние лет тридцать на моей памяти.
7 октября, 09:50
ggosp2001
331300022
Выдохни. Америка это мировой лохотрон!!!!! Финансовая пирамида!!! Посчитай стоимость того, что ты перечислил и объём их долгов и количество долларов в мире. Не в твою пользу подсчёты!
7 октября, 10:18
Стас Титов
28000013
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