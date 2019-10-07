Время вспомнить о России: США поставили Европу в тяжелое положение

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Торговой войны с Китаем показалось мало, и Трамп принялся за Европу. С 18 октября Вашингтон вводит 25-процентные пошлины на товары из ЕС. Итальянские сыры, французские вина, шотландский виски, оливки, кофе — вот неполный список продуктов, подпадающих под ограничения. Для европейских аграриев это двойной удар — они и без того теряют десятки миллиардов долларов от российского эмбарго. Почему Трампу опять неймется, чем может ответить Старый Свет и готов ли он повернуться лицом к России — в материале РИА Новости.

Как аукнется…

Перечень товаров, на которые могут быть наложены запретительные импортные тарифы, Управление торгового представителя США опубликовало еще в июле: фрукты, ягоды, сыры, мясные изделия и другая агропродукция. Теперь же выяснилось, что пошлины в размере 25% вступят в действие в октябре. Кроме того, десятипроцентным налогом облагаются самолеты Airbus.

Формальная причина — решение Всемирной торговой организации (ВТО) о незаконности субсидий, предоставленных ЕС авиапроизводителю Airbus. Американская корпорация Boeing подала по этому поводу иск к ВТО еще в 2004 году, обвинив европейцев в том, что благодаря субсидиям Airbus перехватил заказы на 300 самолетов, в результате чего компания Boeing потеряла существенную долю рынка.

"На протяжении многих лет Европа предоставляет огромные субсидии Airbus, что нанесло серьезный ущерб американской аэрокосмической промышленности и нашим рабочим, — заявил глава Управления торгового представителя США Роберт Лайтцер. — Наконец, после 15 лет судебных разбирательств, ВТО подтвердила, что Соединенные Штаты имеют право вводить контрмеры в ответ на незаконные субсидии ЕС".

"Это дело тянется годами. Превосходная победа!" — откликнулся Трамп в твиттере.

Всего в списке европейской продукции, облагаемой повышенными импортными пошлинами, почти полторы сотни позиций. Из промышленных изделий — отвертки, топоры и складные ножи, оборудование для фото- и видеокамер (например, немецкой фирмы "Карл Цейс"), шерсть и одеяла из Великобритании. Для большинства товаров повышение ставки будет означать увеличение пошлины в несколько раз.

Впрочем, дело может принять куда более серьезный оборот совсем скоро, в начале 2020 года — когда ВТО вынесет вердикт по аналогичной жалобе ЕС к корпорации Boeing, тоже получавшей мощную поддержку от правительства США.

Европа уже подготовила список заокеанских товаров для дополнительных пошлин. Это самолеты, алкогольные напитки, а также широкий перечень животноводческой, плодоовощной и рыбной продукции. Всего, по оценкам Еврокомиссии, это коснется импорта на сумму до 20 миллиардов долларов (под американские пошлины, по различным данным, попадут европейские товары на общую сумму от пяти до десяти миллиардов долларов).

Причем многие европейские страны готовы повысить импортные тарифы прямо сейчас. О таком намерении заявили Испания и Италия. Принять ответные меры призвал и глава МИД Германии Хайко Маас. "ЕС должен отреагировать на действия Вашингтона и с одобрения ВТО, возможно, ввести со своей стороны ответные пошлины", — сказал он.

Двойной удар

Удастся ли Евросоюзу добиться справедливости от ВТО, неизвестно. Тем более что в конце декабря эта организация может приостановить работу из-за блокировки Вашингтоном назначения новых судей в ее апелляционные инстанции.

Пока же Европа оказалась под двойным ударом. Пять лет действует российское продуктовое эмбарго — как ответ на санкции ЕС. С момента введения ограничений в 2014 году Россия потеряла 50 миллиардов долларов, Евросоюз — более 240 миллиардов. Теперь же европейские производители сыра, мяса, овощей и фруктов лишатся и американского рынка.

Похоже, единственной надеждой для европейских фермеров в этой ситуации становится Москва. Отмена антироссийских санкций и ответных ограничений в такой тяжелой ситуации для многих может оказаться последним шансом на выживание.

Так, в августе председатель комитета бундестага по экономике Клаус Эрнст призвал федеральное правительство выйти из режима санкций против России. "Если лекарство не действует, не имеет смысла продлевать срок его приема или увеличивать дозу", — подчеркнул он.

По данным Восточного комитета немецкой экономики, санкции ЕС против Москвы причинили значительно больше ущерба на востоке Германии, чем в западной части страны. С 2013-го по 2018 год торговый оборот восточногерманских земель с Россией сократился в среднем на 28,7 процента, в то время как на западе — на 17 процентов. Особенно сильно пострадала Саксония, чьи фирмы потеряли 72,5 процента оборота с российскими партнерами. В Саксонии-Анхальт — 24 процента, в Бранденбурге — 20,4, в Тюрингии — 19,9.

"Санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно — в области сельского хозяйства", — признался в сентябре глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.