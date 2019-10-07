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РИА Новости
Туризм

Российские путешественники рассказали о своих "слабостях" в отпуске

10:44 07.10.2019
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© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушки общаются в кафе
Девушки общаются в кафе
© Depositphotos / AntonioGuillemF
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские туристы на отдыхе больше, чем обычно, едят, спят и употребляют алкогольных напитков, сообщает Туту.ру.
Сервис провел исследование, в котором приняли участие более 2 600 пользователей. Им задавали вопрос: "Какие маленькие "слабости" вы чаще всего позволяете себе в отпуске?"
Поровну (по 14%) набрали такие варианты ответа, как "ем больше, чем обычно", "выпиваю больше алкоголя" и "сплю до обеда или до вечера". Еще 9% признались, что в отпуске могут позволить себе открытую одежду, которую редко носят в обычной жизни.
Около 3% респондентов чаще ходят в ночные клубы, бары и на дискотеки. Почти треть (28%) ответили, что "грешат" всем вышеперечисленным, то есть любят в отпуске и выпить, и вдоволь поесть, и долго спать, и веселиться.
При этом 18% опрошенных и в отпуске не позволяют себе расслабляться и придерживаются принципов ЗОЖ.
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