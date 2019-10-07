Сара Брайтман: у русских отличное чувство юмора!

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Британская певица, мастер жанра классического кроссовера, Сара Брайтман приезжает в Россию, чтобы представить альбом "Hymn" и свои лучшие хиты. Номинантка на премию Grammy, исполнительница партий в мюзиклах "Кошки" и "Призрак оперы" выступит 29 октября в Москве и 30 октября в Санкт-Петербурге.
Перед гастролями Брайтман дала интервью РИА Новости и рассказала, чем ей нравятся российские поклонники, что она думает об Антонио Бандерасе, каким ей видится будущее музыкальной индустрии и планирует ли она записать рэп.
— Если не против, задам "легкомысленный" вопрос — про ваши костюмы. В этом туре они невероятно красочные, платья покрыты кристаллами, а еще есть короны и диадемы. Расскажите, как подбирали их.
Сара Брайтман на концерте в рамках тура в поддержку альбома "Hymn"
— Мне хотелось, чтобы визуальная часть этого тура соответствовала настроению альбома и была такой возвышенной, королевской. Если подумать об этих понятиях, на ум приходит что-то сверкающее и блестящее. Чтобы этого достичь, мы вместе с дизайнерами придумали и украсили платья кристаллами.
Если вспомнить, одежды королевских особ, в том числе в России, были инкрустированы драгоценными камнями, ювелирными украшениями. И мне хотелось, чтобы в шоу присутствовала такая атмосфера.
— Сами по себе эти платья тяжелые? Ведь вам приходится не только петь, но еще и двигаться по сцене.
— Да, некоторые довольно тяжелые. Кстати говоря, многие исполнители, особенно женщины, любят надевать массивные костюмы. Потому что из-за них изменяется центр тяжести и, соответственно, походка, осанка, манера двигаться.
— Для этого нужна хорошая физическая подготовка. Как вы поддерживаете себя в форме? Учитывая ваш график, переезды...
— Перед туром мне приходится садиться на суперздоровую диету. Что невероятно скучно, но возможно. Еще я хожу в зал, занимаюсь растяжкой. Но не сильно, ведь мне не надо активно прыгать на выступлениях или неистово танцевать.
Мне кажется, это довольно классические вещи, рутина для многих исполнителей. Хотя это и заставляет попотеть.
— А как вы обычно готовитесь к выходу на сцену?
— Стараюсь максимально выспаться, ем совсем немного. Фокусируюсь на том, что будет вечером. А перед самим шоу, конечно, разогреваю связки и разогреваюсь сама. Приходится всем этим заниматься, если хочешь создать волшебство и магию на концерте.
— Пару слов о вашем последнем альбоме "Hymn". Вы работали над ним два года — довольно долго по меркам нынешней музыкальной индустрии.
— Современная музыка кажется предметом одноразового использования, слишком упрощенной. Моя аудитория не ждет от моей музыки такой простоты. У меня в композициях всегда несколько смыслов, они неразрывно связаны с моей личностью.
Кроме того, говоря о пластинке "Hymn", отмечу, что в то время я планировала полететь в космос, тренировалась в России, была сконцентрирована на совсем других вещах. Чтобы "вернуться на землю", мне потребовалось чуть больше времени.
— Вы уже неоднократно бывали в России, какие впечатления?
— Это сложный вопрос, на который я могу отвечать часами. Потому что среди всех мест на Земле, в которых я бывала, Россия — из самых разноплановых. Неправильно сравнивать даже Москву и Санкт-Петербург, они очень разные! Мне кажется, у России такая богатая история и культура, что им можно посвятить отдельное интервью.
Создалось впечатление, что это динамичная страна. И что мне нравится в русских, так это то, что почти с любым вы можете очень душевно пообщаться. При этом едва ли придете к какому-то соглашению, если будете спорить. Мне кажется это классным. И еще у русских отличное чувство юмора!
Я бывала в вашей стране в разные годы, интересно наблюдать за изменениями, которые произошли со времен перестройки.
— Чего ждете от этого визита?
— Главное для меня — приехать и показать качественное шоу, сделать публику счастливой. Это моя работа и то, к чему стремлюсь. Мои российские поклонники всегда тепло относились к моему творчеству и так же принимали меня. Довольно непривычно и приятно, что многие из вас знают мои песни и стараются подпевать на концертах.
— У вас есть любимые места в Москве или, может быть, наметили себе культурную программу?
— К сожалению, я трудоголик и сосредоточена только на туре. Но у меня есть план: когда со временем приостановлю работу, то хочу в качестве туриста посетить с семьей все места, в которых давала концерты. И Россия, безусловно, в топе моего рейтинга.
Раньше я пробовала параллельно ходить по музеям или посещать какие-то места, но все равно я в мыслях вся в работе, поэтому новые впечатления проходили мимо. Так что — да, собираюсь наверстать все туристом.
— Какой трек самый личный для вас и почему?
— Думаю, это песня "Fly to Paradise" с альбома "Hymn", музыка к ней написана композитором Эриком Вайтакром. Он создал ее много лет назад, но обсуждать ее мы начали, когда я работала над предыдущей пластинкой — "Dreamchaser". "Fly to Paradise" идеально легла в кайму нового студийника. Наверное, я горжусь ей больше всего.
—Чем вдохновляетесь при работе над студийными пластинками?
— Во время подготовки к записи "Hymn" я увлеклась темой религиозных артефактов — от Средневековья до 1900-х. Это вдохновило меня на использование хора в записях.
Британская певица Сара Брайтман на церемонии открытия чемпионата мира по легкой атлетике в Осаке
— Вы записывали дуэты со многими коллегами и даже с актерами, например Антонио Бандерасом. А с кем еще хотели бы поработать?
— (Смеется.) Честно говоря, ни одно имя не приходит на ум прямо сейчас. А если говорить об Антонио Бандерасе — вчера вечером я посмотрела отличный фильм с ним, "Прачечная", если вы слышали о таком.
— Да, я смотрела его на Венецианском кинофестивале.
— Согласитесь, очень интересный! Персонаж Антонио (актер играет рассказчика и основателя компании — участника "Панамского досье". — Прим. ред.) удивительный, я его сначала даже не признала, он совершенно не похож на себя.
—Что скажете о ваших музыкальных предпочтениях — слушаете коллег?
— О, снова сложный вопрос! У меня настоящая коллекция любимчиков. Если говорить о тех, кто меня вдохновляет… Я родилась и взрослела в Европе, так что первые мои увлечения — рок- и поп-музыканты, а еще те, кто привлекал к работе симфонические оркестры или использовал оперные мотивы. Меня вдохновляли Pink Floyd, Дэвид Боуи, Лу Рид, Deep Purple.
Потом меня заинтересовала группа Goldfrapp. И мне нравятся небольшие группы с континента, так что получается настоящий микс.
Сейчас, мне кажется, музыка развивается в интересном направлении. Взять хотя бы Эда Ширана — он исполняет веселые песенки, наполненные показушным энтузиазмом. Впрочем, именно такие слушали мы в 1960-70-х годах. Но, думаю, подобные заимствования скоро исчезнут.
Сара Брайтман демонстрирует платиновую награду, полученную за альбом "Harem"
— Не думали попробовать себя в радикально новом для себя жанре — включить в пластинку рэп-композицию или инди-рок?
— Это совсем не мое и не похоже на меня. Соваться в эту тему мне не кажется правильным. Конечно, всегда есть вариант дуэта, и иногда это интересно. Но ты должен быть честен с собой и делать то, что тебе действительно интересно, а не из-за маркетинга или в погоне за модой. Мне эти принципы часто помогали.
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