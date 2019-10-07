Сара Брайтман: у русских отличное чувство юмора!

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Британская певица, мастер жанра классического кроссовера, Сара Брайтман приезжает в Россию, чтобы представить альбом "Hymn" и свои лучшие хиты. Номинантка на премию Grammy, исполнительница партий в мюзиклах "Кошки" и "Призрак оперы" выступит 29 октября в Москве и 30 октября в Санкт-Петербурге.

Перед гастролями Брайтман дала интервью РИА Новости и рассказала, чем ей нравятся российские поклонники, что она думает об Антонио Бандерасе, каким ей видится будущее музыкальной индустрии и планирует ли она записать рэп.

— Если не против, задам "легкомысленный" вопрос — про ваши костюмы. В этом туре они невероятно красочные, платья покрыты кристаллами, а еще есть короны и диадемы. Расскажите, как подбирали их.

© Фото : пресс-служба SAV Entertainment Сара Брайтман на концерте в рамках тура в поддержку альбома "Hymn" © Фото : пресс-служба SAV Entertainment Сара Брайтман на концерте в рамках тура в поддержку альбома "Hymn"

— Мне хотелось, чтобы визуальная часть этого тура соответствовала настроению альбома и была такой возвышенной, королевской. Если подумать об этих понятиях, на ум приходит что-то сверкающее и блестящее. Чтобы этого достичь, мы вместе с дизайнерами придумали и украсили платья кристаллами.

Если вспомнить, одежды королевских особ, в том числе в России, были инкрустированы драгоценными камнями, ювелирными украшениями. И мне хотелось, чтобы в шоу присутствовала такая атмосфера.

© Фото : пресс-служба SAV Entertainment Сара Брайтман на фото к альбому "Hymn" 1 из 2 Сара Брайтман на фото к альбому "Hymn" © Фото : пресс-служба SAV Entertainment © AP Photo / Ed Bailey Участники мюзикла "Призрак оперы" выходят на поклон во время премьерного показа на Бродвее 2 из 2 Участники мюзикла "Призрак оперы" выходят на поклон во время премьерного показа на Бродвее © AP Photo / Ed Bailey 1 из 2 Сара Брайтман на фото к альбому "Hymn" © Фото : пресс-служба SAV Entertainment 2 из 2 Участники мюзикла "Призрак оперы" выходят на поклон во время премьерного показа на Бродвее © AP Photo / Ed Bailey

— Сами по себе эти платья тяжелые? Ведь вам приходится не только петь, но еще и двигаться по сцене.

— Да, некоторые довольно тяжелые. Кстати говоря, многие исполнители, особенно женщины, любят надевать массивные костюмы. Потому что из-за них изменяется центр тяжести и, соответственно, походка, осанка, манера двигаться.

© AFP 2019 / Mark Ralston Певица Сара Брайтман во время концерта в Шанхае © AFP 2019 / Mark Ralston Певица Сара Брайтман во время концерта в Шанхае

— Для этого нужна хорошая физическая подготовка. Как вы поддерживаете себя в форме? Учитывая ваш график, переезды...

— Перед туром мне приходится садиться на суперздоровую диету. Что невероятно скучно, но возможно. Еще я хожу в зал, занимаюсь растяжкой. Но не сильно, ведь мне не надо активно прыгать на выступлениях или неистово танцевать.

Мне кажется, это довольно классические вещи, рутина для многих исполнителей. Хотя это и заставляет попотеть.

— А как вы обычно готовитесь к выходу на сцену?

— Стараюсь максимально выспаться, ем совсем немного. Фокусируюсь на том, что будет вечером. А перед самим шоу, конечно, разогреваю связки и разогреваюсь сама. Приходится всем этим заниматься, если хочешь создать волшебство и магию на концерте.

© Фото : пресс-служба SAV Entertainment Сара Брайтман на фото к альбому "Hymn" © Фото : пресс-служба SAV Entertainment Сара Брайтман на фото к альбому "Hymn"

— Пару слов о вашем последнем альбоме "Hymn". Вы работали над ним два года — довольно долго по меркам нынешней музыкальной индустрии.

— Современная музыка кажется предметом одноразового использования, слишком упрощенной. Моя аудитория не ждет от моей музыки такой простоты. У меня в композициях всегда несколько смыслов, они неразрывно связаны с моей личностью.

Кроме того, говоря о пластинке "Hymn", отмечу, что в то время я планировала полететь в космос , тренировалась в России, была сконцентрирована на совсем других вещах. Чтобы "вернуться на землю", мне потребовалось чуть больше времени.

© Фото : пресс-служба SAV Entertainment Сара Брайтман © Фото : пресс-служба SAV Entertainment Сара Брайтман

— Вы уже неоднократно бывали в России, какие впечатления?

— Это сложный вопрос, на который я могу отвечать часами. Потому что среди всех мест на Земле, в которых я бывала, Россия — из самых разноплановых. Неправильно сравнивать даже Москву и Санкт-Петербург, они очень разные! Мне кажется, у России такая богатая история и культура, что им можно посвятить отдельное интервью.

© Фото : пресс-служба SAV Entertainment Сара Брайтман © Фото : пресс-служба SAV Entertainment Сара Брайтман

Создалось впечатление, что это динамичная страна. И что мне нравится в русских, так это то, что почти с любым вы можете очень душевно пообщаться. При этом едва ли придете к какому-то соглашению, если будете спорить. Мне кажется это классным. И еще у русских отличное чувство юмора!

Я бывала в вашей стране в разные годы, интересно наблюдать за изменениями, которые произошли со времен перестройки.

— Чего ждете от этого визита?

— Главное для меня — приехать и показать качественное шоу, сделать публику счастливой. Это моя работа и то, к чему стремлюсь. Мои российские поклонники всегда тепло относились к моему творчеству и так же принимали меня. Довольно непривычно и приятно, что многие из вас знают мои песни и стараются подпевать на концертах.

© Фото : пресс-служба SAV Entertainment Сара Брайтман © Фото : пресс-служба SAV Entertainment Сара Брайтман

— У вас есть любимые места в Москве или, может быть, наметили себе культурную программу?

— К сожалению, я трудоголик и сосредоточена только на туре. Но у меня есть план: когда со временем приостановлю работу, то хочу в качестве туриста посетить с семьей все места, в которых давала концерты. И Россия, безусловно, в топе моего рейтинга.

Раньше я пробовала параллельно ходить по музеям или посещать какие-то места, но все равно я в мыслях вся в работе, поэтому новые впечатления проходили мимо. Так что — да, собираюсь наверстать все туристом.

— Какой трек самый личный для вас и почему?

— Думаю, это песня "Fly to Paradise" с альбома "Hymn", музыка к ней написана композитором Эриком Вайтакром. Он создал ее много лет назад, но обсуждать ее мы начали, когда я работала над предыдущей пластинкой — "Dreamchaser". "Fly to Paradise" идеально легла в кайму нового студийника. Наверное, я горжусь ей больше всего.

— Чем вдохновляетесь при работе над студийными пластинками?

— Во время подготовки к записи "Hymn" я увлеклась темой религиозных артефактов — от Средневековья до 1900-х. Это вдохновило меня на использование хора в записях.

© AP Photo / Mark Baker Британская певица Сара Брайтман на церемонии открытия чемпионата мира по легкой атлетике в Осаке © AP Photo / Mark Baker Британская певица Сара Брайтман на церемонии открытия чемпионата мира по легкой атлетике в Осаке

— Вы записывали дуэты со многими коллегами и даже с актерами, например Антонио Бандерасом. А с кем еще хотели бы поработать?

— (Смеется.) Честно говоря, ни одно имя не приходит на ум прямо сейчас. А если говорить об Антонио Бандерасе — вчера вечером я посмотрела отличный фильм с ним, "Прачечная", если вы слышали о таком.

— Да, я смотрела его на Венецианском кинофестивале.

— Согласитесь, очень интересный! Персонаж Антонио (актер играет рассказчика и основателя компании — участника "Панамского досье". — Прим. ред.) удивительный, я его сначала даже не признала, он совершенно не похож на себя.

© YouTube-канал мюзикла "Призрак оперы" Антонио Бандерас и Сара Брайтман исполняют "Призрак оперы" в концертном зале "Альберт-холл" в Лондоне © YouTube-канал мюзикла "Призрак оперы" Антонио Бандерас и Сара Брайтман исполняют "Призрак оперы" в концертном зале "Альберт-холл" в Лондоне

— Антонио недавно сыграл еще в одном отличном фильме, "Боль и слава" Педро Альмодовара.

— Да-да! У меня еще не было возможности его посмотреть. Он тоже в моем гигантском списке вещей, которые надо сделать.

И знаете, что интересно: Антонио совсем не похож на свои экранные образы. Он очень простой, открытый, приятный и вообще хороший парень.

© Canal+ [fr] (2019) Кадр из фильма "Боль и слава" 1 из 4 Кадр из фильма "Боль и слава" © Canal+ [fr] (2019) © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Антонио Бандерас после получения премии "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" на 72-м Каннском кинофестивале 2 из 4 Антонио Бандерас после получения премии "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" на 72-м Каннском кинофестивале © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк © Amblin Entertainment (1998) Бандерас в фильме "Маска Зорро" 3 из 4 Бандерас в фильме "Маска Зорро" © Amblin Entertainment (1998) © Columbia Pictures Corporation (1995) Сальма Хайек и Антонио Бандерас в фильме "Отчаянный" 4 из 4 Сальма Хайек и Антонио Бандерас в фильме "Отчаянный" © Columbia Pictures Corporation (1995) 1 из 4 Кадр из фильма "Боль и слава" © Canal+ [fr] (2019) 2 из 4 Антонио Бандерас после получения премии "Лучший актер" за роль в фильме "Боль и слава" на 72-м Каннском кинофестивале © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк 3 из 4 Бандерас в фильме "Маска Зорро" © Amblin Entertainment (1998) 4 из 4 Сальма Хайек и Антонио Бандерас в фильме "Отчаянный" © Columbia Pictures Corporation (1995)

— Что скажете о ваших музыкальных предпочтениях — слушаете коллег?

— О, снова сложный вопрос! У меня настоящая коллекция любимчиков. Если говорить о тех, кто меня вдохновляет… Я родилась и взрослела в Европе, так что первые мои увлечения — рок- и поп-музыканты, а еще те, кто привлекал к работе симфонические оркестры или использовал оперные мотивы. Меня вдохновляли Pink Floyd, Дэвид Боуи, Лу Рид, Deep Purple.

Потом меня заинтересовала группа Goldfrapp. И мне нравятся небольшие группы с континента, так что получается настоящий микс.

Сейчас, мне кажется, музыка развивается в интересном направлении. Взять хотя бы Эда Ширана — он исполняет веселые песенки, наполненные показушным энтузиазмом. Впрочем, именно такие слушали мы в 1960-70-х годах. Но, думаю, подобные заимствования скоро исчезнут.

© AFP 2019 / Guillaume Souvant Британский певец Эд Ширан выступает во время конкурса красоты "Мисс Франция — 2018" в Шатору. 16 декабря 2017 года © AFP 2019 / Guillaume Souvant Британский певец Эд Ширан выступает во время конкурса красоты "Мисс Франция — 2018" в Шатору. 16 декабря 2017 года

— Уже знаете, о чем будет новый альбом?

— Еще не совсем, потому что только в начале пути. Все разрозненные мысли, идеи формируют единую картину уже в финале. А вдохновение я нахожу везде — могу во время сна или когда завариваю чай.

© AP Photo / Jerome Favre Сара Брайтман демонстрирует платиновую награду, полученную за альбом "Harem" © AP Photo / Jerome Favre Сара Брайтман демонстрирует платиновую награду, полученную за альбом "Harem"

— Не думали попробовать себя в радикально новом для себя жанре — включить в пластинку рэп-композицию или инди-рок?