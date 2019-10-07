Охота на "Бореи". В НАТО придумали, как бороться с русскими подлодками

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Автономные подводные роботы, глобальная сеть дронов по всему Мировому океану и полноразмерные корабли-призраки — в НАТО всерьез озаботились проблемой наблюдения за действиями ВМФ России. В частности, союзников по альянсу беспокоит "высокая активность русских подлодок". Следить за ними хотят с воздуха и из-под воды. О том, насколько такая тактика может быть эффективна, — в материале РИА Новости.

Битва за Атлантику

В масштабных сентябрьских маневрах НАТО у побережья Португалии участвовали около восьмисот военных моряков Бельгии, Италии, Турции, Польши, Великобритании и США. Вооружившись беспилотными системами, они целый месяц учились следить за подводными лодками и надводными кораблями, а также находить и обезвреживать морские мины. По легенде маневров главным врагом выступила Россия, а именно ее подводный флот.

Запад сейчас весьма встревожен "растущей угрозой со стороны российских субмарин", действующих в Северной Атлантике. В альянсе признают, что не располагают достаточным количеством кораблей с современными гидроакустическими комплексами, позволяющими отыскивать атомные подводные ракетоносцы и малошумные многоцелевые "дизелюхи". Имеющийся флот не в состоянии одновременно контролировать все точки Мирового океана, из которых потенциально могут нанести удар.

Особенно западных стратегов беспокоят носители крылатых ракет "Калибр". Для исправления ситуации, уверены они, необходимо внедрять как можно больше дешевых беспилотных морских систем. В 2018-м США и еще около десятка стран НАТО подписали соглашение о совместном использовании новых технологий для эффективной охоты на субмарины. Адмиралы верят, что беспилотники кардинально изменят баланс сил на море и смогут эффективно противостоять даже самым современным и тихим подлодкам.

В Португалии испытали десятки различных систем. Причем не только летающие, но и плавающие. Главная задача таких устройств — обнаружить субмарину, установить за ней слежку и непрерывно передавать координаты ударной корабельной группе.

© Фото : public domain Военнослужащие ВМС США запускают REMUS 600 в Персидском заливе © Фото : public domain Военнослужащие ВМС США запускают REMUS 600 в Персидском заливе

Электронные разведчики

В частности, на учениях обкатали беспилотный аппарат REMUS 600. Эти дроны появились у американцев еще в начале 2000-х. В Ираке с их помощью искали мины. Более продвинутая версия, внешне напоминающая четырехметровую торпеду, оснащена гидролокатором, различными сенсорами и датчиками.

Оператор может управлять таким "девайсом" с расстояния до ста километров. Модульная конструкция позволяет устанавливать самое разное оборудование. По словам разработчиков, аппарат уверенно действует на глубинах до шестисот метров в течение нескольких суток, а при необходимости ныряет почти на полтора километра.

Еще одно устройство — так называемый Wave Glider. Этот робот похож на доску для серфинга и несет на себе сложную аппаратуру слежения. Полностью автономен. Подзаряжается от солнечных батарей и способен практически неограниченное время передвигаться по поверхности океана со скоростью до двух километров в час.

Примечательно, что "Глайдер" разрабатывался для гражданских целей, в первую очередь для нефтяных компаний, использующих эти беспилотники для измерения сейсмической активности и магнитного поля в районах глубоководного бурения. С их помощью также ищут места утечек при добыче и транспортировке нефти.

Однако дрон заинтересовал военных. Сейчас ВМС США применяют его сразу в нескольких районах Мирового океана в качестве разведчика, а также для обороны некоторых портов и метеомониторинга.

Альтернативными беспилотными средствами обнаружения субмарин Пентагон увлекся давно. В 2010-м началось формирование целого флота "охотников за подлодками" в рамках программы Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel. По задумке военных, 145-тонные "корабли-призраки" должны подолгу автономно бороздить Мировой океан. На борту можно разместить стрелковое или ракетное оружие, средства радиоэлектронной борьбы.

Деньги на ветер

На самом деле, по мнению экспертов, для американской промышленности эта программа не более чем очередной повод выбить из бюджета сотни миллионов долларов. В целом же эффективность подобных средств стремится к нулю. Чтобы закрыть все точки океана, потребуется сеть из тысяч высокотехнологичных аппаратов, что не по карману даже США с их многомиллиардным военным бюджетом.

Кроме того, аргументируя необходимость разработки таких систем, военно-промышленное лобби традиционно упирает на "вероятность нанесения ядерного удара" из океана по территории Соединенных Штатов. Но, как известно, для этого российским подводным крейсерам необязательно подходить к побережью вплотную — дальность баллистических ракет морского базирования такова, что в случае агрессии ими можно ударить даже из территориальных вод России.

В годы холодной войны за передвижением советских подлодок следила американская система гидроакустического наблюдения SOSUS. Это огромный барьер из датчиков и кабелей, проложенных по дну Мирового океана. При его пересечении фиксировалось точное местоположение лодки. При проходе нескольких таких невидимых преград устанавливался ее курс. После этого на цель наводились противолодочные силы: авиация, надводные и подводные корабли. Впрочем, советские моряки были осведомлены о местах расположения элементов SOSUS и умели их грамотно обойти.

Вопрос, удастся ли НАТО в ближайшем будущем создать вместо этой системы другую, более эффективную, остается открытым. Однако уже сейчас можно сказать, что военное командование Соединенных Штатов и альянса всерьез озаботилось восстановлением военного паритета на море, причем Северной Атлантике уделяют особое внимание. Этот регион, часто называемый "воротами в Арктику", неслучайно вошел в зону ответственности Второго флота США, возродить который Пентагон решил совсем недавно.