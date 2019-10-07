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РИА Новости

Охота на "Бореи". В НАТО придумали, как бороться с русскими подлодками

08:00 07.10.2019 (обновлено: 09:19 07.10.2019)
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© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкАПЛ "Владимир Мономах"
АПЛ Владимир Мономах
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Автономные подводные роботы, глобальная сеть дронов по всему Мировому океану и полноразмерные корабли-призраки — в НАТО всерьез озаботились проблемой наблюдения за действиями ВМФ России. В частности, союзников по альянсу беспокоит "высокая активность русских подлодок". Следить за ними хотят с воздуха и из-под воды. О том, насколько такая тактика может быть эффективна, — в материале РИА Новости.

Битва за Атлантику

В масштабных сентябрьских маневрах НАТО у побережья Португалии участвовали около восьмисот военных моряков Бельгии, Италии, Турции, Польши, Великобритании и США. Вооружившись беспилотными системами, они целый месяц учились следить за подводными лодками и надводными кораблями, а также находить и обезвреживать морские мины. По легенде маневров главным врагом выступила Россия, а именно ее подводный флот.
Запад сейчас весьма встревожен "растущей угрозой со стороны российских субмарин", действующих в Северной Атлантике. В альянсе признают, что не располагают достаточным количеством кораблей с современными гидроакустическими комплексами, позволяющими отыскивать атомные подводные ракетоносцы и малошумные многоцелевые "дизелюхи". Имеющийся флот не в состоянии одновременно контролировать все точки Мирового океана, из которых потенциально могут нанести удар.
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Особенно западных стратегов беспокоят носители крылатых ракет "Калибр". Для исправления ситуации, уверены они, необходимо внедрять как можно больше дешевых беспилотных морских систем. В 2018-м США и еще около десятка стран НАТО подписали соглашение о совместном использовании новых технологий для эффективной охоты на субмарины. Адмиралы верят, что беспилотники кардинально изменят баланс сил на море и смогут эффективно противостоять даже самым современным и тихим подлодкам.
В Португалии испытали десятки различных систем. Причем не только летающие, но и плавающие. Главная задача таких устройств — обнаружить субмарину, установить за ней слежку и непрерывно передавать координаты ударной корабельной группе.
© Фото : public domainВоеннослужащие ВМС США запускают REMUS 600 в Персидском заливе
Военнослужащие ВМС США запускают REMUS 600 в Персидском заливе
© Фото : public domain
Военнослужащие ВМС США запускают REMUS 600 в Персидском заливе

Электронные разведчики

В частности, на учениях обкатали беспилотный аппарат REMUS 600. Эти дроны появились у американцев еще в начале 2000-х. В Ираке с их помощью искали мины. Более продвинутая версия, внешне напоминающая четырехметровую торпеду, оснащена гидролокатором, различными сенсорами и датчиками.
Оператор может управлять таким "девайсом" с расстояния до ста километров. Модульная конструкция позволяет устанавливать самое разное оборудование. По словам разработчиков, аппарат уверенно действует на глубинах до шестисот метров в течение нескольких суток, а при необходимости ныряет почти на полтора километра.
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Еще одно устройство — так называемый Wave Glider. Этот робот похож на доску для серфинга и несет на себе сложную аппаратуру слежения. Полностью автономен. Подзаряжается от солнечных батарей и способен практически неограниченное время передвигаться по поверхности океана со скоростью до двух километров в час.
Примечательно, что "Глайдер" разрабатывался для гражданских целей, в первую очередь для нефтяных компаний, использующих эти беспилотники для измерения сейсмической активности и магнитного поля в районах глубоководного бурения. С их помощью также ищут места утечек при добыче и транспортировке нефти.
CC BY 2.0 / Stephen Chin / Wave Glider FrontМорской беспилотник Wave Glider
Морской беспилотник Wave Glider
CC BY 2.0 / Stephen Chin / Wave Glider Front
Морской беспилотник Wave Glider
Однако дрон заинтересовал военных. Сейчас ВМС США применяют его сразу в нескольких районах Мирового океана в качестве разведчика, а также для обороны некоторых портов и метеомониторинга.
Альтернативными беспилотными средствами обнаружения субмарин Пентагон увлекся давно. В 2010-м началось формирование целого флота "охотников за подлодками" в рамках программы Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel. По задумке военных, 145-тонные "корабли-призраки" должны подолгу автономно бороздить Мировой океан. На борту можно разместить стрелковое или ракетное оружие, средства радиоэлектронной борьбы.
© Фото : U.S. Navy/ John F. WilliamsБеспилотный корабль-разведчик Sea Hunter
Беспилотный корабль-разведчик Sea Hunter
© Фото : U.S. Navy/ John F. Williams
Беспилотный корабль-разведчик Sea Hunter

Деньги на ветер

На самом деле, по мнению экспертов, для американской промышленности эта программа не более чем очередной повод выбить из бюджета сотни миллионов долларов. В целом же эффективность подобных средств стремится к нулю. Чтобы закрыть все точки океана, потребуется сеть из тысяч высокотехнологичных аппаратов, что не по карману даже США с их многомиллиардным военным бюджетом.
Кроме того, аргументируя необходимость разработки таких систем, военно-промышленное лобби традиционно упирает на "вероятность нанесения ядерного удара" из океана по территории Соединенных Штатов. Но, как известно, для этого российским подводным крейсерам необязательно подходить к побережью вплотную — дальность баллистических ракет морского базирования такова, что в случае агрессии ими можно ударить даже из территориальных вод России.
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В годы холодной войны за передвижением советских подлодок следила американская система гидроакустического наблюдения SOSUS. Это огромный барьер из датчиков и кабелей, проложенных по дну Мирового океана. При его пересечении фиксировалось точное местоположение лодки. При проходе нескольких таких невидимых преград устанавливался ее курс. После этого на цель наводились противолодочные силы: авиация, надводные и подводные корабли. Впрочем, советские моряки были осведомлены о местах расположения элементов SOSUS и умели их грамотно обойти.
Вопрос, удастся ли НАТО в ближайшем будущем создать вместо этой системы другую, более эффективную, остается открытым. Однако уже сейчас можно сказать, что военное командование Соединенных Штатов и альянса всерьез озаботилось восстановлением военного паритета на море, причем Северной Атлантике уделяют особое внимание. Этот регион, часто называемый "воротами в Арктику", неслучайно вошел в зону ответственности Второго флота США, возродить который Пентагон решил совсем недавно.
© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М
© Фото : СЕВМАШ
Подводная лодка проекта "Ясень-М"
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Военно-морские силы СШАНАТОРоссияВМФ РФБезопасность
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