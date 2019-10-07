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РИА Новости
Туризм

Тверская Венеция и ростовский луковый суп. Где провести золотую осень

08:00 07.10.2019
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© Depositphotos / AnasteishaДевушка с осенними листьями
Девушка с осенними листьями
© Depositphotos / Anasteisha
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Людмила Титова. Пройти по ковру из желтых листьев и сделать селфи на фоне старинной усадьбы — осенью туристы в выходные стараются посетить места, где можно увидеть, как писал Пушкин, "пышное природы увяданье". Как с пользой провести уик-энд на Рублевке, найти скалы во Владимирской области, попасть на княжеский обед, "усыновить" зубра и прокатиться на гондоле — в материале РИА Новости.

Тверская Венеция

"Осенью мы часто путешествуем по Тверской области — Торжок, Кашин, Валдайские озера. Совсем недавно открыли для себя новое место — усадьбу князей Куракиных Степановское-Волосово. Как будто побывали в Венеции", — рассказывает Анна Клюкина из Москвы.
Венецианский мостик на озере перед усадебным домом, скользящие по воде гондолы — здесь гости начинают путаться во времени и пространстве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОсень в Москве
Осень в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Усадьбу Куракиных отреставрировал один из меценатов. Еще несколько лет назад она была в плачевном состоянии, а сейчас это одна из жемчужин области", — говорит директор по экскурсионной работе одной из туркомпаний Светлана Потапова.
Новый хозяин возродил парк с каскадом прудов, по которым в хорошую погоду можно прокатиться на настоящей венецианской гондоле. А в доме теперь — музей.
CC BY-SA 4.0 / Сергей Анатольевич Васильев / Stepanovskoe-VolosovoГлавный въезд в усадьбу Степановское-Волосово
Главный въезд в усадьбу Степановское-Волосово
CC BY-SA 4.0 / Сергей Анатольевич Васильев / Stepanovskoe-Volosovo
Главный въезд в усадьбу Степановское-Волосово
Новые владельцы живут здесь же, сами проводят экскурсии и угощают туристов обедом в гостиной, где когда-то сидели за столом представители богатейшего рода Куракиных.

Замок Владимирской губернии

"Осенняя классика — это, конечно, туры в Болдино в период "болдинской осени", которую так любил Пушкин, и в другие усадьбы, где жили писатели и поэты — в Ясную Поляну, Абрамцево, Шахматово. Но есть и малоизвестные места, также заслуживающие внимания", — объясняет директор по развитию туркомпании Наталья Матвиенко.
© Depositphotos / DemianУсадьба графа Храповицкого. Деревня Муромцево
Усадьба графа Храповицкого. Деревня Муромцево
© Depositphotos / Demian
Усадьба графа Храповицкого. Деревня Муромцево
"Усадьба Храповицкого в поселке Муромцево во Владимирской области — уникальный памятник архитектуры. Сам дом — это замок в готическом стиле, такого в России нигде больше не увидишь, — отмечает Светлана Потапова. — Строение находится в полуразрушенном состоянии, но даже в таком виде выглядит очень необычно. Туристы приезжают в Муромцево осенью, чтобы сделать красивые снимки".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушка с ребенком в парке "Царицыно" в Москве.
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Карьер для влюбленных

После осмотра усадебного замка в Муромцево гости отправляются в Дюкинский заказник. В этом природном парке во Владимирской области есть скалы, что для средней полосы России экзотика. Скалы — искусственного происхождения: в этом карьере-каньоне добывали известняк.
"Мы с друзьями-альпинистами часто приезжаем в Дюкинский заказник тренироваться. Эти скалы — хороший тренажер для новичков. А природа настолько красивая, что ставим палатки и остаемся на два-три дня", — делится впечатлениями Артем Дмитриев из Владимира.
На дне карьера — валуны разной величины. Весной один турист сделал здесь предложение девушке, выложив из больших камней: "Ирина, будь моей женой".
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На Рублевку к Пришвину

Старая деревенька Дунино на Рублево-Успенском шоссе под Москвой чудом уцелела среди современных роскошных жилых домов. Устояла она благодаря расположенному в ней музею-усадьбе "певца русской природы" — писателя Михаила Пришвина.
"Здесь сохранился кусочек нетронутой природы, которая так хороша осенью. Можно погулять в знаменитом Пришвинском лесу, пройти по столетним липовым и еловым аллеям, увидеть Васину елочку, которая посажена в честь деревенского мальчика, спасшего собаку писателя", — перечисляет Наталья Матвиенко.
© из архива Дома-музея Михаила ПришвинаДом-музей Михаила Пришвина в Дунино
Дом-музей Михаила Пришвина в Дунине
© из архива Дома-музея Михаила Пришвина
Дом-музей Михаила Пришвина в Дунино
В районе Рублево-Успенского шоссе есть еще несколько мест, заслуживающих внимания. Например, церковь Ильи Пророка в селе Ильинском с редким иконостасом из фаянса, расписанном мастерами Гжели и Дулева. А в бывшем поместье Шереметевых в деревне Уборы можно полюбоваться жемчужиной "нарышкинского" барокко — храмом Спаса Нерукотворного Образа.
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Где "усыновить" зубра и попробовать луковый мармелад

"Осенью много туристических групп едут на экскурсию в подмосковный Приокско-террасный заповедник на берегу Оки. Здесь находится зубровый питомник, в котором восстанавливают почти исчезнувшую популяцию редчайших зубров и бизонов. При желании можно даже "усыновить" зубра", — рассказывает заместитель генерального директора туркомпании Елена Чиркунова.
© Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области. С.В. ТеплуховЗубр
Зубр
© Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области. С.В. Теплухов
Зубр
Поездки по городам Золотого кольца очень популярны осенью. В традиционную программу туроператоры добавляют экзотики. "В Ростове Великом, который называют луковой столицей России, стоит не только посетить Кремль, музеи и купить ростовскую финифть, но и попробовать обед из лука в "Луковой слободе", — говорит Светлана Потапова. В меню трактира — луковая похлебка с золотистыми гренками, лепешки из лука и даже луковое варенье и мармелад.
© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяФранцузский луковый суп
Французский луковый суп
© РИА Новости / Анна Людковская
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ТуризмТуризмтуристыПриокско-Террасный заповедникНовости - ТуризмТверская областьМосковская областьВладимирская областьРостов
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