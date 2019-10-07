Тверская Венеция и ростовский луковый суп. Где провести золотую осень

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Людмила Титова. Пройти по ковру из желтых листьев и сделать селфи на фоне старинной усадьбы — осенью туристы в выходные стараются посетить места, где можно увидеть, как писал Пушкин, "пышное природы увяданье". Как с пользой провести уик-энд на Рублевке, найти скалы во Владимирской области, попасть на княжеский обед, "усыновить" зубра и прокатиться на гондоле — в материале РИА Новости.

Тверская Венеция

"Осенью мы часто путешествуем по Тверской области — Торжок, Кашин, Валдайские озера. Совсем недавно открыли для себя новое место — усадьбу князей Куракиных Степановское-Волосово. Как будто побывали в Венеции", — рассказывает Анна Клюкина из Москвы.

Венецианский мостик на озере перед усадебным домом, скользящие по воде гондолы — здесь гости начинают путаться во времени и пространстве.

"Усадьбу Куракиных отреставрировал один из меценатов. Еще несколько лет назад она была в плачевном состоянии, а сейчас это одна из жемчужин области", — говорит директор по экскурсионной работе одной из туркомпаний Светлана Потапова.

Новый хозяин возродил парк с каскадом прудов, по которым в хорошую погоду можно прокатиться на настоящей венецианской гондоле. А в доме теперь — музей.

Новые владельцы живут здесь же, сами проводят экскурсии и угощают туристов обедом в гостиной, где когда-то сидели за столом представители богатейшего рода Куракиных.

Замок Владимирской губернии

"Осенняя классика — это, конечно, туры в Болдино в период "болдинской осени", которую так любил Пушкин, и в другие усадьбы, где жили писатели и поэты — в Ясную Поляну, Абрамцево, Шахматово. Но есть и малоизвестные места, также заслуживающие внимания", — объясняет директор по развитию туркомпании Наталья Матвиенко.

"Усадьба Храповицкого в поселке Муромцево во Владимирской области — уникальный памятник архитектуры. Сам дом — это замок в готическом стиле, такого в России нигде больше не увидишь, — отмечает Светлана Потапова. — Строение находится в полуразрушенном состоянии, но даже в таком виде выглядит очень необычно. Туристы приезжают в Муромцево осенью, чтобы сделать красивые снимки".

Карьер для влюбленных

После осмотра усадебного замка в Муромцево гости отправляются в Дюкинский заказник. В этом природном парке во Владимирской области есть скалы, что для средней полосы России экзотика. Скалы — искусственного происхождения: в этом карьере-каньоне добывали известняк.

"Мы с друзьями-альпинистами часто приезжаем в Дюкинский заказник тренироваться. Эти скалы — хороший тренажер для новичков. А природа настолько красивая, что ставим палатки и остаемся на два-три дня", — делится впечатлениями Артем Дмитриев из Владимира.

На дне карьера — валуны разной величины. Весной один турист сделал здесь предложение девушке, выложив из больших камней: "Ирина, будь моей женой".

На Рублевку к Пришвину

Старая деревенька Дунино на Рублево-Успенском шоссе под Москвой чудом уцелела среди современных роскошных жилых домов. Устояла она благодаря расположенному в ней музею-усадьбе "певца русской природы" — писателя Михаила Пришвина.

"Здесь сохранился кусочек нетронутой природы, которая так хороша осенью. Можно погулять в знаменитом Пришвинском лесу, пройти по столетним липовым и еловым аллеям, увидеть Васину елочку, которая посажена в честь деревенского мальчика, спасшего собаку писателя", — перечисляет Наталья Матвиенко.

© из архива Дома-музея Михаила Пришвина Дом-музей Михаила Пришвина в Дунино © из архива Дома-музея Михаила Пришвина Дом-музей Михаила Пришвина в Дунино

В районе Рублево-Успенского шоссе есть еще несколько мест, заслуживающих внимания. Например, церковь Ильи Пророка в селе Ильинском с редким иконостасом из фаянса, расписанном мастерами Гжели и Дулева. А в бывшем поместье Шереметевых в деревне Уборы можно полюбоваться жемчужиной "нарышкинского" барокко — храмом Спаса Нерукотворного Образа.

Где "усыновить" зубра и попробовать луковый мармелад

"Осенью много туристических групп едут на экскурсию в подмосковный Приокско-террасный заповедник на берегу Оки. Здесь находится зубровый питомник, в котором восстанавливают почти исчезнувшую популяцию редчайших зубров и бизонов. При желании можно даже "усыновить" зубра", — рассказывает заместитель генерального директора туркомпании Елена Чиркунова.

© Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области. С.В. Теплухов Зубр © Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области. С.В. Теплухов Зубр