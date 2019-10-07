Ученые создали материал для имплантатов, уничтожающий до 98% бактерий

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ученые НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из России, Чехии и США разработали новый материал для имплантатов, предотвращающий развитие бактериальной инфекции после хирургического вмешательства. Благодаря наличию наночастиц платины и железа материал способен уничтожать до 98% бактерий в течение 12 часов после установки. Статья о разработке опубликована в журнале Ученые НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из России, Чехии и США разработали новый материал для имплантатов, предотвращающий развитие бактериальной инфекции после хирургического вмешательства. Благодаря наличию наночастиц платины и железа материал способен уничтожать до 98% бактерий в течение 12 часов после установки. Статья о разработке опубликована в журнале "Applied Materials & Interfaces"

Бактериальная инфекция возникает в 1-4% случаев после планового хирургического вмешательства при установке имплантатов, а при сложных переломах вероятность ее возникновения достигает 30%. При возникновении инфекции зачастую требуется повторное хирургическое вмешательство.

В более легких случаях проводится терапия антибиотиками, при этом организм пациента подвергается колоссальному стрессу. При таком лечении патогенные бактерии очень быстро вырабатывают устойчивость к антибиотикам, а у многих людей появляется тяжелая аллергия на медицинские препараты.

Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") и их коллеги разработали имплантационный материал с наночастицами металлов, который эффективно подавляет рост и распространение патогенных бактерий, не оказывая угнетающего действия на клетки иммунной системы – лимфоциты.

"Мы имплантировали в матрицу, которой является биосовместимое керамическое покрытие TiCaPCON (титан-кальций-фосфор-углерод-кислород-азот), ионы платины и железа. В результате на поверхности покрытия образуются наночастицы металлов, размером несколько нанометров. Между наночастицами и керамической матрицей образуется разность потенциалов порядка 60 мВ. При контакте с поверхностью материала мембрана бактерии может быть разрушена", – рассказал главный автор исследования, аспирант кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий НИТУ "МИСиС" Виктор Пономарев.

Кроме того, после стерилизации имплантата с покрытием под ультрафиолетовым излучением происходит генерация большого количества свободных радикалов, которые приводят к гибели бактерий.