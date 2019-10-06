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РИА Новости

Антонов: Россия готова дать США гарантии невмешательства во внутренние дела

23:56 06.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Анатолий Антонов
 Анатолий Антонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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САН-ФРАНЦИСКО, 6 окт - РИА Новости. Россия готова дать США гарантии невмешательства во внутренние дела, заявил в воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы давно предлагаем обменяться письмами с гарантиями о невмешательстве в дела друг друга… Мы готовы дать такие заверения, но не получили положительной реакции", - сказал он на форуме "Диалог Форт-Росс".
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4 сентября, 18:41Радио Sputnik
МИД: Москва держит на контроле попытки вмешательства во внутренние дела
В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад уже бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в Штатах в 2016 году, "сговоре" команды президента США Дональда Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.
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Анатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
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