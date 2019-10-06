Антонов: Россия готова дать США гарантии невмешательства во внутренние дела

"Мы давно предлагаем обменяться письмами с гарантиями о невмешательстве в дела друг друга… Мы готовы дать такие заверения, но не получили положительной реакции", - сказал он на форуме "Диалог Форт-Росс".

В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад уже бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в Штатах в 2016 году, "сговоре" команды президента США Дональда Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.