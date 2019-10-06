Социалисты лидируют на выборах в парламент Португалии

МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Правящая Социалистическая партия получает большинство на парламентских выборах, свидетельствуют предварительные официальные данные, однако не может обеспечить себе абсолютного большинства в парламенте.

После обработки почти 80% бюллетеней социалисты набирают 37,7% голосов, согласно информации министерства внутренней администрации страны, опубликованной на сайте выборов.

Таким образом, социалистам придется вновь вести переговоры с партиями, благодаря которым они оказались у власти четыре года назад: Левым блоком (у него пока 8,3%) и коалицией коммунистов и экологов (они получают 5,2%), а также с партией PAN (Люди-животные-природа), которая пока получает 2,4%.

На правом фланге правоцентристская Социал-демократическая партия (PSD), выигравшая выборы в 2015 году, приходит к финишу второй и набирает 31%, коалиция Социально-демократический центр — Народная партия (CDS-PP) заметно ухудшила свои позиции: за нее, по предварительным данным, проголосовали лишь 4,6%.

Главная проблема этих выборов – крайне низкая явка. В голосовании, несмотря на призывы премьера Антониу Кошты прийти в воскресенье на участки, приняли участие, по предварительным данным, лишь 52,6% избирателей.

Сам Кошта еще до объявления результатов заверял, что не стремится к парламентскому абсолютному большинству, и что это никогда не было целью возглавляемой им партии. "Португальцы обычно не очень положительно относятся к такому результату", - заявил он.

Заместитель генерального секретаря партии Ана Катарина Мендиш после объявления предварительных результатов сказала, что итоги выборов позволят "получить стабильное правительство под руководством соцпартии". "Португальцы проголосовали за стабильность", - добавила она.

Кроме того, Мендиш обратила внимание на, по ее выражению, "исторический проигрыш" правых.

Выборы в однопалатный 230-местный парламент – Ассамблею Республики – состоялись в воскресенье, 6 октября, в Португалии. Своих кандидатов на них выдвинула 21 политическая сила. Португальский парламент избирается на четыре года.