Социалисты лидируют на выборах в парламент Португалии

МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Правящая Социалистическая партия получает большинство на парламентских выборах, свидетельствуют предварительные официальные данные, однако не может обеспечить себе абсолютного большинства в парламенте.
После обработки почти 80% бюллетеней социалисты набирают 37,7% голосов, согласно информации министерства внутренней администрации страны, опубликованной на сайте выборов.
Таким образом, социалистам придется вновь вести переговоры с партиями, благодаря которым они оказались у власти четыре года назад: Левым блоком (у него пока 8,3%) и коалицией коммунистов и экологов (они получают 5,2%), а также с партией PAN (Люди-животные-природа), которая пока получает 2,4%.
На правом фланге правоцентристская Социал-демократическая партия (PSD), выигравшая выборы в 2015 году, приходит к финишу второй и набирает 31%, коалиция Социально-демократический центр — Народная партия (CDS-PP) заметно ухудшила свои позиции: за нее, по предварительным данным, проголосовали лишь 4,6%.
Главная проблема этих выборов – крайне низкая явка. В голосовании, несмотря на призывы премьера Антониу Кошты прийти в воскресенье на участки, приняли участие, по предварительным данным, лишь 52,6% избирателей.
Сам Кошта еще до объявления результатов заверял, что не стремится к парламентскому абсолютному большинству, и что это никогда не было целью возглавляемой им партии. "Португальцы обычно не очень положительно относятся к такому результату", - заявил он.
Заместитель генерального секретаря партии Ана Катарина Мендиш после объявления предварительных результатов сказала, что итоги выборов позволят "получить стабильное правительство под руководством соцпартии". "Португальцы проголосовали за стабильность", - добавила она.
Кроме того, Мендиш обратила внимание на, по ее выражению, "исторический проигрыш" правых.
Выборы в однопалатный 230-местный парламент – Ассамблею Республики – состоялись в воскресенье, 6 октября, в Португалии. Своих кандидатов на них выдвинула 21 политическая сила. Португальский парламент избирается на четыре года.
Избирательным правом обладают 10,8 миллиона человек, 1,5 миллиона из которых живут за границей. Это на 1,1 миллиона больше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2015 года – за счет введения автоматической регистрации избирателей за границей.