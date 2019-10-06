Директор Заворотнюк опровергла сообщения о ее смерти

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла сообщения о смерти актрисы. Об этом сообщает издание Директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла сообщения о смерти актрисы. Об этом сообщает издание StarHit

Потапова отказалась давать дополнительные комментарии о состоянии артистки.

Ранее о том, что Заворотнюк жива, сообщил ее друг, пожелавший остаться неназванным. Он отметил, что родные актрисы просят знакомых не распространять информацию о ее здоровье.

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Подтверждения этой информации нет.