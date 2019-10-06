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РИА Новости

Американская разведка получила новые показания против Трампа

23:16 06.10.2019 (обновлено: 23:59 06.10.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News.
По его словам, второй свидетель является сотрудником разведки и "знает из первых рук" об утверждениях, приведенных в жалобе. Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что он может выступить с показаниями в конгрессе.
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В свою очередь, адвокат Эндрю Бакай написал в твиттере, что его компания представляет интересы многочисленных информаторов по делу против Трампа.
Телефонный разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству.
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После этого Белый дом обнародовал расшифровку телефонного разговора, а потом и саму жалобу. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.
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Виктор ШокинДональд ТрампЦентральное разведывательное управлениеВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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