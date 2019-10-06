Американская разведка получила новые показания против Трампа

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News

По его словам, второй свидетель является сотрудником разведки и "знает из первых рук" об утверждениях, приведенных в жалобе. Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что он может выступить с показаниями в конгрессе.

В свою очередь, адвокат Эндрю Бакай написал в твиттере, что его компания представляет интересы многочисленных информаторов по делу против Трампа.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству.

После этого Белый дом обнародовал расшифровку телефонного разговора, а потом и саму жалобу. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.