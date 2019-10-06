Патриарх Кирилл рассказал, о чем верующие должны просить Бога

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что верующие должны обращаться к Богу не только с просьбой о прощении грехов и спасении, но и с самыми обычными и незначительными житейскими нуждами и проблемами. Об этом он сказал в воскресенье после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

В качестве примера патриарх привел читавшийся в этот день в храмах евангельский рассказ о том, как Иисус Христос после своего воскресения явился своим ученикам у Геннисаретского озера. В тот день апостолы ничего не поймали в результате ночной рыбалки, и явившийся на берегу озера Господь сказал им еще раз закинуть сети, после чего они сразу поймали "множество рыбы". При этом, выйдя на берег, апостолы увидели уже приготовленный для них обед - "разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб".

Комментируя это повествование, патриарх отметил, что чудо, которое совершил Господь, несет в себе очень глубокий смысл, который заключается в том, что "для Бога нет больших и малых человеческих потребностей". "Для Бога существует человек, с совокупностью его потребностей, с его радостями и скорбями, с его надеждами и разочарованиями, со всем тем, через что каждый из нас проходит в своей жизни. И все, что нас касается, даже самое незначительное, имеет отношение к Богу, нашему Творцу и Промыслителю", - сказал патриарх.

По его словам, Бог "откликается своей любовью и своей милостью" на все не только великое, но и незначительное, при условии, если существует связь, которая соединяет человека с Богом, - "наша вера и наша молитва".