Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T23:06Z
https://ria.ru/20191006/1559493531.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155635/05/1556350523_0:285:2500:1691_1036x0_80_0_0_d75f34471672803d419b9e5e0896156e.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл рассказал, о чем верующие должны просить Бога

23:06 06.10.2019
2181
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что верующие должны обращаться к Богу не только с просьбой о прощении грехов и спасении, но и с самыми обычными и незначительными житейскими нуждами и проблемами. Об этом он сказал в воскресенье после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.
В качестве примера патриарх привел читавшийся в этот день в храмах евангельский рассказ о том, как Иисус Христос после своего воскресения явился своим ученикам у Геннисаретского озера. В тот день апостолы ничего не поймали в результате ночной рыбалки, и явившийся на берегу озера Господь сказал им еще раз закинуть сети, после чего они сразу поймали "множество рыбы". При этом, выйдя на берег, апостолы увидели уже приготовленный для них обед - "разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб".
Комментируя это повествование, патриарх отметил, что чудо, которое совершил Господь, несет в себе очень глубокий смысл, который заключается в том, что "для Бога нет больших и малых человеческих потребностей". "Для Бога существует человек, с совокупностью его потребностей, с его радостями и скорбями, с его надеждами и разочарованиями, со всем тем, через что каждый из нас проходит в своей жизни. И все, что нас касается, даже самое незначительное, имеет отношение к Богу, нашему Творцу и Промыслителю", - сказал патриарх.
Результаты эхографии
Вчера, 21:11Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
По его словам, Бог "откликается своей любовью и своей милостью" на все не только великое, но и незначительное, при условии, если существует связь, которая соединяет человека с Богом, - "наша вера и наша молитва".
"Существует некое мнение о том, что Бога не следует просить об обыденных вещах и проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Мол, Господу нужно обращать только прошения о прощении грехов и о вечном спасении. Так вот, сегодняшнее евангельское чтение учит нас той великой любви, которую Христос имеет ко всем нам, которую Бог через Сына своего изливает на нас. И даже наши самые обыденные человеческие прошения, обращенные к Нему с глубокой верой и надеждой, возвращаются к нам Его благодатными дарам и Его помощью", - отметил предстоятель.
49621218
Обсудить 5
Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияОбщество
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
РИА
Новости
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Американская разведка получила новые показания против Трампа
Таксист отказался везти Петра Порошенко после митинга против формулы Штайнмайера
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Результаты эхографии
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Лента
новостей
Полиция
Знакомые рассказали о подозреваемом в расправе над студенткой в Подмосковье
Забрались за облака: Путин в горах сибирской тайги
Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о ее смерти
Банкноты номиналом 1000 рублей
Названы российские города-лидеры по уровню зарплат
Конец света
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Лак для ногтей
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Актриса Наталья Бочкарева
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
В Черкассах на гонках сбили людей
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей
Первая леди США Меланья Трамп на базе Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния
Меланья Трамп попалась на лжи о знании иностранных языков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
02:50Антонов прокомментировал отставку ряда высокопоставленных сотрудников в США
02:16Дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз
Лента новостейМолния