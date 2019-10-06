Сразу три партии провозгласили победу на выборах в Косово

БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. Оппозиционный умеренно-реформистский "Демократический союз Косово" (ДСК), радикальное движение "Самоопределение" и Демократическая партия Косово (ДПК) экс-спикера Кадри Весели провозгласили победу на выборах в самопровозглашенном Косово.

Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики прошли в воскресенье, голосование велось на 2 тысячах 547 избирательных участках. ЦИК зарегистрировал 1 миллион 938 тысяч избирателей. При этом с 19 сентября по 5 октября было разрешено голосование по почте, таким правом могли воспользоваться 35 тысяч косоваров за рубежом.

По результатам обработки данных с 25,48% участков ДСК получает 25,29%, Демократическая партия Косово "президента" Хашима Тачи - 22,62%, движение "Самоопределение" - 22,51% , "Альянс за будущее Косово" экс-премьера Рамуша Харадиная (АБК) - 13,52%.

"Мы - первая партия по показателям поддержки граждан, и мы счастливы, что как оппозиционный блок мы достигли такого результата. У нас есть преимущество перед "Самоопределением", которое следует за нами", - цитирует Радио и телевидение Косово зампредседателя ДСК Лютфи Хазири.

Тем временем лидер "Самоопределения" Альбин Курти с однопартийцами, по данным канала, начали праздновать победу в предвыборном штабе уже после оглашения результатов exit poll.

Глава близкой "президенту" Хашиму Тачи ДПК - Кадри Весели - также позвал сторонников "отметить победу в Приштине".