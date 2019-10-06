Экс-глава МИД Латвии заявил, что правительство позорит страну на весь мир

РИГА, 6 окт - РИА Новости. Латвийские министры не знают, что делают, и это приводит к позору на международной арене, сказал журналистам экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс ранее заявил журналистам, что легионеры Ваффен СС являются "гордостью латышского народа и государства".

"Люди (в правительстве) просто не знают, что они делают. Они играют в государство. Если почитать газеты - сплошные скандалы, такое ощущение, что люди не понимают, что такое управление государством. Когда министр Пабрикс говорит какие-то пошлые вещи, в правительстве никто не реагирует, никто его не одергивает", - сказал Юрканс.

Он считает, что правительство Латвии позорит страну не только перед своими жителями, но и перед всем миром.

"Другой министр едет за границу на международный съезд: речь прочитала, начались вопросы - она не понимает язык (английский). Надо же немного любить свое государство и свой пост. Нужно иметь стыд. Стыдно позориться на международной арене. То, что дома позоримся, - это понятно, но зачем на весь мир", - сказал Юрканс.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной Армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.