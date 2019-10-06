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РИА Новости

В ФБР отказались комментировать ситуацию с задержанием Юмашевой

22:25 06.10.2019
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© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США
© AP Photo / Cliff Owen
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) не комментирует ситуацию с задержанием депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Спасибо за ваш запрос. У нас нет комментариев, мы советуем вам обратиться в госдепартамент", - ответили в пресс-службе.
РИА Новости пока не удалось получить оперативного комментария госдепа по данному инциденту.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
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В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией поведение спецслужб США в отношении Юмашевой. МИД РФ заявил решительный протест в связи с допросом ФБР депутата Госдумы.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что визит Юмашевой в США пройдет по запланированной ранее программе, несмотря на инцидент с американскими спецслужбами.
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ФБРИнга ЮмашеваГосдума РФФедеральное бюро расследований СШАСШАВ мире
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