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РИА Новости

Российские военные в 2019 году засекли 30 пусков ракет

22:20 06.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Космические войска Воздушно-космических сил РФ засекли в 2019 году более 30 пусков ракет, в том числе баллистических, сообщает в воскресенье газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"В ходе несения боевого дежурства в этом году специалисты Космических войск ВКС провели более 3 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, обнаружили более 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - пишет издание.
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Воздушно-космические силы РоссииКосмос - РИА НаукаРоссия
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