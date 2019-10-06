Российские военные в 2019 году засекли 30 пусков ракет

"В ходе несения боевого дежурства в этом году специалисты Космических войск ВКС провели более 3 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, обнаружили более 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - пишет издание.