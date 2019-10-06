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РИА Новости

График визита Юмашевой в США не изменится, заявил Слуцкий

22:02 06.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренДепутат Государственной Думы РФ Инга Юмашева
Депутат Государственной Думы РФ Инга Юмашева
© РИА Новости / Владимир Федорен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Визит депутата Госдумы Инги Юмашевой в США пройдет по запланированной ранее программе, несмотря на инцидент с американскими спецслужбами, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Все по плану", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос об изменениях графика визита Юмашевой.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией поведение спецслужб США в отношении Юмашевой. МИД РФ заявил решительный протест в связи с допросом ФБР депутата Госдумы.
Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Вчера, 13:23РИА Новости
МИД выразил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой в Нью-Йорке
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ФБРЛеонид СлуцкийИнга ЮмашеваГосдума РФФедеральное бюро расследований СШАСШАВ мире
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