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РИА Новости

Знакомые рассказали о подозреваемом в расправе над студенткой в Подмосковье

21:57 06.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Студентку МГТУ имени Баумана могли убить в Домодедово из-за конфликта в семье. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
Бывший муж старшей сестры убитой девушки, которого подозревают в совершении преступления, якобы винил погибшую в потере работы.
Кадр из видео с места убийство девушки в подмосковном городе Домодедово
5 октября, 18:44РИА Новости
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
После свадьбы у пары родилась дочка, и отец жены устроил зятя к себе в компанию. Однако когда пара рассталась, мужчина лишился должности.
"Он нашел крайнюю, видимо. Это уму непостижимо", – считает источник.
При этом собеседник телеканала описал мужчину как "скользкого и своеобразного" человека.
Соседи семьи погибшей также отметили неприятный характер подозреваемого. Они утверждают, что он отличался вспыльчивостью.
"Несколько лет назад пришел ко мне на разборки из-за поцарапанного автомобиля. Мол, мой внук это сделал. Орал на меня. Позже выяснилось, что поцарапала авто погибшая. Так он после случившегося даже не извинился", – рассказала знакомая семьи в беседе с "МК".
Полицейский
5 октября, 12:55РИА Новости
Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
Кроме того, у мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками. Накануне убийства он приехал к бывшей жене на работу и закатил там истерику.
Ранее в Домодедово в частном доме нашли тело 17-летней девушки с множественными колото-резаными ранениями. По данным СМИ, на теле студентки обнаружили следы борьбы, а помимо ножевых ранений – еще и следы удушения от ремня. Убийца ничего не украл, хотя дома у девушки хранились деньги.
По одной из версий, студентка была знакома с преступником и пришла домой вместе с ним. СК возбудил уголовное дело об убийстве.
Позднее следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель.
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