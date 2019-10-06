Знакомые рассказали о подозреваемом в расправе над студенткой в Подмосковье

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Студентку МГТУ имени Баумана могли убить в Домодедово из-за конфликта в семье. Об этом Студентку МГТУ имени Баумана могли убить в Домодедово из-за конфликта в семье. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Бывший муж старшей сестры убитой девушки, которого подозревают в совершении преступления, якобы винил погибшую в потере работы.

После свадьбы у пары родилась дочка, и отец жены устроил зятя к себе в компанию. Однако когда пара рассталась, мужчина лишился должности.

"Он нашел крайнюю, видимо. Это уму непостижимо", – считает источник.

При этом собеседник телеканала описал мужчину как "скользкого и своеобразного" человека.

Соседи семьи погибшей также отметили неприятный характер подозреваемого. Они утверждают, что он отличался вспыльчивостью.

"Несколько лет назад пришел ко мне на разборки из-за поцарапанного автомобиля. Мол, мой внук это сделал. Орал на меня. Позже выяснилось, что поцарапала авто погибшая. Так он после случившегося даже не извинился", – рассказала знакомая семьи в беседе с "МК".

Кроме того, у мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками. Накануне убийства он приехал к бывшей жене на работу и закатил там истерику.

Ранее в Домодедово в частном доме нашли тело 17-летней девушки с множественными колото-резаными ранениями. По данным СМИ, на теле студентки обнаружили следы борьбы, а помимо ножевых ранений – еще и следы удушения от ремня. Убийца ничего не украл, хотя дома у девушки хранились деньги.

По одной из версий, студентка была знакома с преступником и пришла домой вместе с ним. СК возбудил уголовное дело об убийстве.