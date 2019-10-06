Меланья Трамп попалась на лжи о знании иностранных языков

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Первую леди США Меланью Трамп уличили во лжи о знании нескольких иностранных языков, сообщает газета Первую леди США Меланью Трамп уличили во лжи о знании нескольких иностранных языков, сообщает газета Daily Express

Супруга американского лидера ранее заявляла, что свободно владеет несколькими европейскими языками, среди которых немецкий, итальянский, французский и сербохорватский.

Американский лингвист Джон Аравосис провел анализ записей с публичными выступлениями супруги президента США и выяснил, что чаще всего Меланья Трамп ограничивалась английским и своим родным словенским.

Когда первая леди посетила одну из школ в Париже и пообщалась с учениками, она лишь поприветствовала детей по-французски. Кроме того, по словам Аравосиса, на саммите G7, слушая речь президента Франции Эммануэля Макрона, Меланья Трамп воспользовалась услугами переводчика.

Во время визита в детскую больницу в Италии она только поздоровалась с пациентами на местном языке и произнесла "пару протокольных фраз", после чего перешла на английский. Аравосис также отметил, что жена американского президента допустила ошибки даже в приветствии.

Daily Express пишет, что сомнения в ее владении итальянским возникли после встречи четы Трампов с папой римским в Ватикане. Было видно, что первая леди "смотрит на переводчика, чтобы понять, что тот говорит".