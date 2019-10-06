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РИА Новости

На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия

21:46 06.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПриштина
Приштина
© РИА Новости / Илья Питалев
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Приштина. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики проходили в воскресенье, голосование велось на 2 тысячах 547 избирательных участках. ЦИК зарегистрировал 1 миллион 938 тысяч избирателей. При этом с 19 сентября по 5 октября было разрешено голосование по почте, таким правом могли воспользоваться 35 тысяч косоваров за рубежом.
"По результатам обработки данных с 5,14% участков ДСК получает 21,6%, Демократическая партия Косово "президента" Хашима Тачи 21,02%, движение "Самоопределение" 17,01% , "Альянс за будущее Косово" экс-премьера Рамуша Харадиная (АБК) - 12,61%", - сообщил избирком.
На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат от бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства.
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