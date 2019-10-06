На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия

БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.

Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики проходили в воскресенье, голосование велось на 2 тысячах 547 избирательных участках. ЦИК зарегистрировал 1 миллион 938 тысяч избирателей. При этом с 19 сентября по 5 октября было разрешено голосование по почте, таким правом могли воспользоваться 35 тысяч косоваров за рубежом.

"По результатам обработки данных с 5,14% участков ДСК получает 21,6%, Демократическая партия Косово "президента" Хашима Тачи 21,02%, движение "Самоопределение" 17,01% , "Альянс за будущее Косово" экс-премьера Рамуша Харадиная (АБК) - 12,61%", - сообщил избирком.