В Тунисе завершилось голосование на парламентских выборах

КАИР, 6 окт - РИА Новости. Голосование на выборах депутатов парламента Туниса завершилось в шесть часов вечера (20.00 мск), наблюдатели сообщали, что в течение дня явка избирателей была низкой.

Первые итоги exit-poll ожидаются уже вечером воскресенья, предварительные итоги избирком объявит 9 октября.

В то же время лидер партии "Сердце Туниса" и кандидат на пост президента, находящийся в заключении бизнесмен Набиль аль-Каруи уже заявил, что его партия набрала на выборах в парламент большинство. Это новое политическое объединение, созданное четыре месяца назад, делает акцент на борьбе с бедностью.

В голосовании могли принять участие чуть более семи миллионов граждан Туниса, имеющих право голоса. Выборы парламентариев проходят между двумя турами президентских выборов, первые результаты которых стали "холодным душем" для действующих властей, так как ни премьер Юсеф аш-Шахед, ни глава минобороны Абдель Карим аз-Збиди не смогли пройти во второй тур.

Первый тур выборов президента Туниса прошел 15 сентября при участии 26 кандидатов. По его итогам ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. При этом во второй тур прошли независимый политик, профессор конституционного права Каис Саид, набравший 18,4% голосов, и находящийся в тюрьме бизнесмен Набиль аль-Каруи, получивший 15,58% голосов.

На парламентских выборах на 217 депутатских мандатов претендует порядка 15 тысяч кандидатов.

На победу в парламентских выборах рассчитывают и тунисские исламисты из партии "Ан-Нахда". В первом туре президентских выборов их кандидат Абдельфаттах Муру набрал всего 12,9% голосов, не сумев пробиться во второй тур.

В действующем парламенте исламисты обладают самой большой фракцией, однако их популярность в последние месяцы падает. Кроме того, в борьбу вступает новая партия также с исламистской риторикой — "Карама" (достоинство). Таким образом, новая партия может забрать у "Ан-Нахды" часть голосов консервативных избирателей.