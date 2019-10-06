В Португалии завершилось голосование на парламентских выборах

МАДРИД, 6 окт - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Португалии, в воскресенье здесь проходили парламентские выборы, по итогам которых должны быть избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики.

Голосование проходило с 8.00 (10.00 мск) по 19.00 (21.00 мск), в выборах имели право принять участие 10,8 миллиона избирателей (в том числе 1,5 миллиона за границей).

На 16.00 (18.00 мск) явка составила 38,6% (ниже, чем на предыдущих выборах четыре года назад - 44,4%).

Португальский премьер, лидер соцпартии Антониу Кошта призывал сограждан активнее участвовать в голосовании. "Я прошу вас о простой вещи: из-за убеждений, из-за доверия, из-за отрицания, из-за прагматизма, какой бы ни была причина вашего голоса, не прекращайте голосовать. Это четыре года вашей жизни. Это решающие четыре года в жизни Португалии", - заявил он.

Двести тридцать депутатов однопалатного парламента – Ассамблеи Республики – избираются на четыре года.

Судя по опросам, проходившим накануне, выборы выиграет правящая Социалистическая партия. Основной вопрос - удастся ли ей получить абсолютное большинство или придется договариваться с другими политическими силами, чтобы сохранить за собой кабинет министров. Среди потенциальных союзников - "Левый блок", "Коалиция демократического единства" (CDU, входят коммунисты и экологи) и партия PAN (Люди-животные-природа).

В избирательных списках представлена 21 политическая сила. Второе место, по опросам, может занять правоцентристская Социал-демократическая партия (PSD).