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РИА Новости

На выборах в Косово лидируют две оппозиционные по данным экзит-полла

21:38 06.10.2019
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© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в фотобанкНашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Марко Кужавич
Перейти в фотобанк
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Две оппозиционные партии - "Демократический союз Косово" (ДСК) и движение "Самоопределение" - получили по 30% голосов избирателей в парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, гласят первые данные exit poll телеканала Klan Kosova.
На третьем месте с 22% голосов оказалась Демократическая партия Косово.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики проходили в воскресенье, голосование велось на 2 тысячах 547 избирательных участках. ЦИК зарегистрировал 1 миллион 938 тысяч избирателей. При этом с 19 сентября по 5 октября было разрешено голосование по почте, таким правом могли воспользоваться 35 тысяч косоваров за рубежом.
На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат от бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства.
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