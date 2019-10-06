На выборах в Косово лидируют две оппозиционные по данным экзит-полла

Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики проходили в воскресенье, голосование велось на 2 тысячах 547 избирательных участках. ЦИК зарегистрировал 1 миллион 938 тысяч избирателей. При этом с 19 сентября по 5 октября было разрешено голосование по почте, таким правом могли воспользоваться 35 тысяч косоваров за рубежом.