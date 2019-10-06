Трамп заявил, что семью Байдена "подкупили"

ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжил в воскресенье выпады в отношении своего политического конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена, заявив, что семью Байденов подкупили.

"Семья Байдена была подкуплена, ясно и просто! Спящий Джо (Джо Байден - ред.) заявил, что он никогда не разговаривал с украинской компанией (Burisma Group - ред.), и теперь появилась фотография, где он играет в гольф с президентом компании и Хантером", - написал Трамп в Twitter

Трамп также выразил сомнение, что в конечном итоге ему придется конкурировать на президентских выборах 2020 года с Байденом.

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.