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РИА Новости

Трамп заявил, что семью Байдена "подкупили"

21:32 06.10.2019
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© AP Photo / Tony DejakДжо Байден
Джо Байден
© AP Photo / Tony Dejak
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжил в воскресенье выпады в отношении своего политического конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена, заявив, что семью Байденов подкупили.
"Семья Байдена была подкуплена, ясно и просто! Спящий Джо (Джо Байден - ред.) заявил, что он никогда не разговаривал с украинской компанией (Burisma Group - ред.), и теперь появилась фотография, где он играет в гольф с президентом компании и Хантером", - написал Трамп в Twitter.
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Трамп настаивает, что в "деле Байдена" его волнует борьба с коррупцией
Трамп также выразил сомнение, что в конечном итоге ему придется конкурировать на президентских выборах 2020 года с Байденом.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
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