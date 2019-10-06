В США олень устроил погром в салоне красоты

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк олень ворвался в салон красоты. Видео инцидента опубликовал телеканал ABC7 Eyewitness News.
Животное влетело в помещение, разбив окно и перепрыгнув через посетительницу, сидевшую на диване у входа. Женщине досталось по голове копытами. Некоторое время олень метался по салону красоты в поисках выхода и вскоре выбежал через дверь.
Пострадавшая клиентка получила легкие травмы головы и ног и обратилась за помощью к медикам.
Когда полиция прибыла на место происшествия, животное уже сбежало.
1 октября, 18:00РИА НовостиВ Италии олень забрел в магазин одежды