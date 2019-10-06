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РИА Новости

В США олень устроил погром в салоне красоты

21:26 06.10.2019
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк олень ворвался в салон красоты. Видео инцидента опубликовал телеканал ABC7 Eyewitness News.
Животное влетело в помещение, разбив окно и перепрыгнув через посетительницу, сидевшую на диване у входа. Женщине досталось по голове копытами. Некоторое время олень метался по салону красоты в поисках выхода и вскоре выбежал через дверь.
Пострадавшая клиентка получила легкие травмы головы и ног и обратилась за помощью к медикам.
Когда полиция прибыла на место происшествия, животное уже сбежало.
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олениСШАПроисшествияВ мире
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