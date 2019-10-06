На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей

Очевидцы сняли инцидент на видео. На опубликованных кадрах видно, как машину занесло на трассе, и она резко съехала на обочину. От удара один человек подлетел в воздух на несколько метров. Им оказался 31-летний мужчина, его госпитализировали с тяжелыми травмами.