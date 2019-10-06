В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Московском патриархате напомнили протоиерею Димитрию Смирнову официальную позицию Русской церкви по абортам, в соответствии с которой при наличии прямой угрозы жизни беременной матери по отношению к женщине "рекомендуется проявлять снисхождение", и в этом случае Церковь не настаивает на запрете аборта.

Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.

В ответ священник заметил, что "есть такие христиане в кавычках: убивают собственных детей, а потом спрашивают — грех это или не грех". По мнению Смирнова, эти люди "не только не христиане, у них и совести нет". Он также обратил внимание на то, что "солдат идет отдавать свою жизнь за Родину, за свою жену", и привел в пример ситуацию, когда "птица жертвует собой, чтобы спасти своего птенца", а "человек — высокоорганизованное млекопитающее — его убивает". Священник задался вопросом, "кто он (человек) после этого?"

На просьбу прокомментировать это высказывание протоиерея Димитрия Смирнова заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе привел РИА Новости в качестве напоминания отрывок из официального документа — "Основ социальной концепции Русской православной церкви", принятых в 2000 году.

"В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью (участия в таинстве причащения. — Прим. ред.), но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь", — говорится в документе.