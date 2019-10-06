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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом

21:11 06.10.2019 (обновлено: 23:15 06.10.2019)
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© Fotolia / wlablackРезультаты эхографии
Результаты эхографии
© Fotolia / wlablack
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Московском патриархате напомнили протоиерею Димитрию Смирнову официальную позицию Русской церкви по абортам, в соответствии с которой при наличии прямой угрозы жизни беременной матери по отношению к женщине "рекомендуется проявлять снисхождение", и в этом случае Церковь не настаивает на запрете аборта.
Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
В ответ священник заметил, что "есть такие христиане в кавычках: убивают собственных детей, а потом спрашивают — грех это или не грех". По мнению Смирнова, эти люди "не только не христиане, у них и совести нет". Он также обратил внимание на то, что "солдат идет отдавать свою жизнь за Родину, за свою жену", и привел в пример ситуацию, когда "птица жертвует собой, чтобы спасти своего птенца", а "человек — высокоорганизованное млекопитающее — его убивает". Священник задался вопросом, "кто он (человек) после этого?"
На просьбу прокомментировать это высказывание протоиерея Димитрия Смирнова заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе привел РИА Новости в качестве напоминания отрывок из официального документа — "Основ социальной концепции Русской православной церкви", принятых в 2000 году.
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"В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью (участия в таинстве причащения. — Прим. ред.), но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь", — говорится в документе.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, также ссылаясь на "Основы социальной концепции", заявлял, что в случае, когда рождение ребенка прямо угрожает жизни матери, "приоритетной является жизнь матери", хотя, "конечно, мать сама должна решать". Однако в этом случае при прерывании беременности, по словам патриарха, "женщина освобождается от греха, потому что она поступает так, как нужно в данном случае поступить, особенно если у нее еще есть дети". Как отметил предстоятель, женщина должна "принимать страшное решение только после тщательного изучения всех обстоятельств и всех последствий этого деяния".
Протоиерей Дмитрий Смирнов
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8014871439
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьРоссияОбщество
Популярные комментарии
вот эти пузатые мужики в золоте, которые строят по 3 храма в день вместо того чтобы эти бабки отдать детям на операции например будут учить что правильно а что нет?
6 октября, 22:50
snsikosi nakosi
35300033
пускай рпц свои взгляды на жизнь при себе оставит и сами с собой сидят рассуждают что грех а что и нет
6 октября, 23:10
Алексей
34000029
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