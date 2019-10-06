В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО

Протест направлен против законопроекта, который французское Нацсобрание приняло в первом чтении в конце сентября. Согласно нововведениям, одинокие женщины и женщины, состоящие в однополых отношениях, смогут родить ребенка с помощью различных медицинских методов: благодаря экстракорпоральному оплодотворению и донорству спермы. Ранее данные процедуры были законны во Франции только для гетеросексуальных пар.