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РИА Новости

В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО

20:33 06.10.2019 (обновлено: 20:52 06.10.2019)
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© AFP 2019Участники протеста В Париже против законопроекта об искусственном оплодотворении
Участники протеста В Париже против законопроекта об искусственном оплодотворении
© AFP 2019
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
Протест направлен против законопроекта, который французское Нацсобрание приняло в первом чтении в конце сентября. Согласно нововведениям, одинокие женщины и женщины, состоящие в однополых отношениях, смогут родить ребенка с помощью различных медицинских методов: благодаря экстракорпоральному оплодотворению и донорству спермы. Ранее данные процедуры были законны во Франции только для гетеросексуальных пар.
Таким образом, манифестанты выступают за сохранение традиционной семьи и аннулирование данного законопроекта. По независимой оценке, в марше приняли участие 74,5 тысячи человек, в то время как организаторы заявили о 600 тысячах участников. Само шествие прошло мирно.
В свою очередь, газета Figaro приводит данные префектуры, согласно которым в акции приняли участие 42 тысячи человек.
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