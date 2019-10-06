В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
Протест направлен против законопроекта, который французское Нацсобрание приняло в первом чтении в конце сентября. Согласно нововведениям, одинокие женщины и женщины, состоящие в однополых отношениях, смогут родить ребенка с помощью различных медицинских методов: благодаря экстракорпоральному оплодотворению и донорству спермы. Ранее данные процедуры были законны во Франции только для гетеросексуальных пар.
Таким образом, манифестанты выступают за сохранение традиционной семьи и аннулирование данного законопроекта. По независимой оценке, в марше приняли участие 74,5 тысячи человек, в то время как организаторы заявили о 600 тысячах участников. Само шествие прошло мирно.
В свою очередь, газета Figaro приводит данные префектуры, согласно которым в акции приняли участие 42 тысячи человек.