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РИА Новости

Глава МИД Швеции надеется на продолжение переговоров между США и КНДР

20:32 06.10.2019
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© Фото : Tage OlsinЗдание МИД Швеции
Здание МИД Швеции
© Фото : Tage Olsin
Здание МИД Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в воскресенье выразила надежду, что прерванные накануне переговоры между США и КНДР все же продолжатся, сообщают шведские агентства Omni и TT.
"Стороны смогли прояснить друг другу свои позиции по ряду вопросов, мы надеемся, это могло заложить основу для продолжения диалога. Ситуация включала много сложных вопросов, по которым позиции сторон зачастую сильно расходятся. Нельзя было ожидать, что все они разрешатся в ходе единственной встречи", - заявила Линде в письменном комментарии агентству TT.
Линде добавила, что Швеция пригласила стороны продолжить переговоры в Стокгольме через две недели. "Мы надеемся, что это произойдет. Диалог - единственный способ мирного разрешения ситуации", - заявила министр.
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Анн Линде (МИД Швеции)Государственный департамент СШАМИД ШвецииШвецияКНДРСШАВ мире
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