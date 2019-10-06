Глава МИД Швеции надеется на продолжение переговоров между США и КНДР

СТОКГОЛЬМ, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в воскресенье выразила надежду, что прерванные накануне переговоры между США и КНДР все же продолжатся, сообщают шведские агентства Omni и TT.
"Стороны смогли прояснить друг другу свои позиции по ряду вопросов, мы надеемся, это могло заложить основу для продолжения диалога. Ситуация включала много сложных вопросов, по которым позиции сторон зачастую сильно расходятся. Нельзя было ожидать, что все они разрешатся в ходе единственной встречи", - заявила Линде в письменном комментарии агентству TT.
Линде добавила, что Швеция пригласила стороны продолжить переговоры в Стокгольме через две недели. "Мы надеемся, что это произойдет. Диалог - единственный способ мирного разрешения ситуации", - заявила министр.
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, передает агентство Рёнхап. Глава делегации КНДР заявил о прекращении переговоров с Вашингтоном до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию. В свою очередь госдеп опроверг заявления о том, что переговоры провалились. По мнению американской стороны, дискуссии были "хорошими" с рядом новых "креативных идей". США приняли предложение Швеции продолжить переговоры с представителями КНДР в Стокгольме через две недели.