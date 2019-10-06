Глава МИД Швеции надеется на продолжение переговоров между США и КНДР

СТОКГОЛЬМ, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в воскресенье выразила надежду, что прерванные накануне переговоры между США и КНДР все же продолжатся, сообщают шведские агентства Omni и TT.

Линде добавила, что Швеция пригласила стороны продолжить переговоры в Стокгольме через две недели. "Мы надеемся, что это произойдет. Диалог - единственный способ мирного разрешения ситуации", - заявила министр.

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, передает агентство Рёнхап. Глава делегации КНДР заявил о прекращении переговоров с Вашингтоном до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию. В свою очередь госдеп опроверг заявления о том, что переговоры провалились. По мнению американской стороны, дискуссии были "хорошими" с рядом новых "креативных идей". США приняли предложение Швеции продолжить переговоры с представителями КНДР в Стокгольме через две недели.