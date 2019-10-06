Чешский президент готов принять участие в похоронах Карела Готта

ПРАГА, 6 окт – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан заявил, что готов принять участие в похоронах популярного чешского эстрадного певца Карела Готта, которые состоятся в субботу 12 октября, если его пригласит семья.

Эстрадный певец Карел Готт, которого во многих странах мира называли "чешским соловьем", скончался в ночь на среду в своем доме в Праге в возрасте 80 лет. В начале сентября он сообщил журналистам, что врачи диагностировали у него острую лейкемию.

Прощание с Готтом, как сообщила в соцсети Facebook его вдова Ивана, пройдет 11 октября с 8 до 20.00 во дворце Žofín в центре Праги. По данным местных СМИ, в нем хотят поучаствовать сотни тысяч жителей республики. На следующий день в храме святого Витта на Пражском граде состоится поминальное богослужение с участием приглашенных гостей. После этого состоятся похороны певца с государственными почестями, в стране будет объявлен государственный траур.

"Я готов принять участие в похоронах Карела Готта, если его семья пригласит меня. Я готов и выступить на церемонии, но очень коротко. Главное выступление принадлежит кардиналу Доминику Дуке, архиепископу Пражскому (который будет вести поминальное богослужение)", - сказал Земан, выступая по радио Frekvence 1.

По словам президента, он планирует 28 октября 2020 года в очередную годовщину образования независимой Чехословакии посмертно наградить Карела Готта орденом Белого Льва первой степени, который является высшей государственной наградой страны. "Я перенес это посмертное награждение на следующий год потому, что сейчас семья Готта переживает глубокий траур, и церемония вручения ордена на Пражском граде стало бы для нее дополнительным тяжелым психологическим испытанием", - отметил Земан.

Чешский президент сообщил, что незадолго до своей смерти Готт позвонил ему и поблагодарил за письмо с поздравлениями к 80-летию, которое широко отмечалось в июле этого года. "Карел Готт был тронут этими поздравлениями, я слышал, как он плакал в трубку", - добавил Земан.