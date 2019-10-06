В ходе протестных акций в Ираке погибли 104 человека

КАИР, 6 окт - РИА Новости. В ходе массовых акций протеста в Ираке погибли 104 человека, более 6 тысяч получили ранения, сообщает иракское информационное агентство INA со ссылкой на спикера МВД арабской республики.

Среди погибших - восемь сотрудники правоохранительных органов, остальные демонстранты. Из числа погибших двое полицейских, а также двое участников акций протеста, как сообщают в МВД, были застрелены "неизвестными снайперами".

Жители Багдада и других городов Ирака, где всю неделю не прекращаются народные акции протеста с требованием отставки правительства, отстранения от власти всех политических партий и нормализации условий жизни населения, в воскресенье впервые за последние пять дней получили возможность выйти на улицы. Как сообщает информационное иракское агентство ВАИД, демонстрации в иракских городах на время прекратились, в столице открылись школы, вузы и госучреждения, восстановлен интернет.

В то же время демонстранты не собираются прекращать протесты. Как сообщают очевидцы, несмотря на усиленное патрулирование столицы иракскими силами безопасности, протестующие собираются в районах, примыкающих к центральной "зеленой" столичной зоне.