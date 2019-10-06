В ходе протестных акций в Ираке погибли 104 человека

КАИР, 6 окт - РИА Новости. В ходе массовых акций протеста в Ираке погибли 104 человека, более 6 тысяч получили ранения, сообщает иракское информационное агентство INA со ссылкой на спикера МВД арабской республики.
Среди погибших - восемь сотрудники правоохранительных органов, остальные демонстранты. Из числа погибших двое полицейских, а также двое участников акций протеста, как сообщают в МВД, были застрелены "неизвестными снайперами".
Жители Багдада и других городов Ирака, где всю неделю не прекращаются народные акции протеста с требованием отставки правительства, отстранения от власти всех политических партий и нормализации условий жизни населения, в воскресенье впервые за последние пять дней получили возможность выйти на улицы. Как сообщает информационное иракское агентство ВАИД, демонстрации в иракских городах на время прекратились, в столице открылись школы, вузы и госучреждения, восстановлен интернет.
В то же время демонстранты не собираются прекращать протесты. Как сообщают очевидцы, несмотря на усиленное патрулирование столицы иракскими силами безопасности, протестующие собираются в районах, примыкающих к центральной "зеленой" столичной зоне.
В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие. Медики, в свою очередь, сообщают о 113 погибших и более 4 тысячах пострадавших, из них 200 находятся в тяжелом состоянии. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. ООН потребовала прекратить насилие в отношении гражданских лиц в Ираке и провести открытое расследование гибели мирных протестующих.