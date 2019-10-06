Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T20:05Z
https://ria.ru/20191006/1559490926.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155162/62/1551626234_0:343:3032:2048_1036x0_80_0_0_3538b6c6058cf2efe46613ff480115d2.jpg
РИА Новости

В Косово закрылись участки на парламентских выборах

20:05 06.10.2019
233
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорожанка у входа в подъезд дома в городе Косовская Митровица
Горожанка у входа в подъезд дома в городе Косовская Митровица
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Горожанка у входа в подъезд дома в городе Косовская Митровица. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. На выборах в парламент самопровозглашенной республики Косово закрылись избирательные участки, сообщила Центральная избирательная комиссия.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики проходили с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Голосование велось на 2 тысячах 547 избирательных участках.
ЦИК зарегистрировала 1 миллион 938 тысяч избирателей. При этом с 19 сентября по 5 октября было разрешено голосование по почте, таким правом могли воспользоваться 35 тысяч косоваров за рубежом.
На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат от бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства.
"В 19.00 (20.00 мск) закрылись избирательные участки. Первые результаты подсчета голосов появятся в ближайшие часы", - сообщил избирком.
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Вчера, 13:19РИА Новости
В Косово задержаны два члена участковой избирательной комиссии
На 15.00 (16.00 мск) проголосовали 29,25% избирателей.
Отмечается, что явка несколько выше, чем на прошлых косовских парламентских выборах в 2017 году. По данным избиркома голосование проходит без серьезных нарушений и инцидентов.
Особенно активно волеизъявление прошло в местах компактного проживания сербского меньшинства.
В списках избирателей свыше 100 тысяч косовских сербов. Для них по квоте выделено 10 мест в парламенте самопровозглашенной республики. Крупнейшее движение косовских сербов - "Сербский список" - открыто поддерживается официальным Белградом.
Директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES из Любляны Зияд Бечирович заявлял РИА Новости, что выборы станут самыми непредсказуемыми и важными с момента одностороннего провозглашения независимости в 2008 году и дадут шанс сменить правящую коалицию бывших боевиков Освободительной армии Косово (ОАК). Другие аналитики поддержали это мнение. Наблюдатели также предупреждали о возможных махинациях на внеочередных парламентских выборах со стороны нынешнего руководство края - выходцев из ОАК.
Косовские сербы проводят в городе Косовска-Митровица акцию протеста против действий Приштины в Косово. 29 мая 2019
30 сентября, 16:44РИА Новости
Эксперт заявил о непредсказуемости предстоящих выборов в Косово
100002
Обсудить 0
КосовоВ мире
Рекомендуем
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
На выборах в Косово лидируют две оппозиционные по данным экзит-полла
РИА
Новости
Приштина
На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия
Лиссабон
В Португалии завершилось голосование на парламентских выборах
Разрушения в одном из домов в Донбассе
ВСУ 22 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в Донецке
Лента
новостей
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
В ходе протестных акций в Ираке погибли 104 человека
Государственный секретарь США Майк Помпео
В конгрессе США обвинили Помпео в неподчинении выданной ему повестке
Турецкие военные в Африне, Сирия
В Турции призвали сотрудничать с Москвой и Дамаском в ходе операции в Сирии
Повреждения в результате обстрела в Донбассе
В ЛНР заявили об обстреле со стороны силовиков
Здание МИД Швеции
Глава МИД Швеции надеется на продолжение переговоров между США и КНДР
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Клинцевич назвал Бушмина настоящим государственником
Евгений Бушмин. Архив
Сенатор Карелова назвала Бушмина светлым и открытым человеком
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово
Радикалы обогнали демократов на выборах в Косово
Вид на старую часть города Сус, Тунис
В Тунисе завершилось голосование на парламентских выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
02:50Антонов прокомментировал отставку ряда высокопоставленных сотрудников в США
02:16Дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз
Лента новостейМолния