В Косово закрылись участки на парламентских выборах

БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. На выборах в парламент самопровозглашенной республики Косово закрылись избирательные участки, сообщила Центральная избирательная комиссия.
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики проходили с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Голосование велось на 2 тысячах 547 избирательных участках.
ЦИК зарегистрировала 1 миллион 938 тысяч избирателей. При этом с 19 сентября по 5 октября было разрешено голосование по почте, таким правом могли воспользоваться 35 тысяч косоваров за рубежом.
На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат от бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства.
"В 19.00 (20.00 мск) закрылись избирательные участки. Первые результаты подсчета голосов появятся в ближайшие часы", - сообщил избирком.
На 15.00 (16.00 мск) проголосовали 29,25% избирателей.
Отмечается, что явка несколько выше, чем на прошлых косовских парламентских выборах в 2017 году. По данным избиркома голосование проходит без серьезных нарушений и инцидентов.
Особенно активно волеизъявление прошло в местах компактного проживания сербского меньшинства.
В списках избирателей свыше 100 тысяч косовских сербов. Для них по квоте выделено 10 мест в парламенте самопровозглашенной республики. Крупнейшее движение косовских сербов - "Сербский список" - открыто поддерживается официальным Белградом.
Директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES из Любляны Зияд Бечирович заявлял РИА Новости, что выборы станут самыми непредсказуемыми и важными с момента одностороннего провозглашения независимости в 2008 году и дадут шанс сменить правящую коалицию бывших боевиков Освободительной армии Косово (ОАК). Другие аналитики поддержали это мнение. Наблюдатели также предупреждали о возможных махинациях на внеочередных парламентских выборах со стороны нынешнего руководство края - выходцев из ОАК.