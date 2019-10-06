В Косово закрылись участки на парламентских выборах

Горожанка у входа в подъезд дома в городе Косовская Митровица. Архивное фото

Горожанка у входа в подъезд дома в городе Косовская Митровица

БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. На выборах в парламент самопровозглашенной республики Косово закрылись избирательные участки, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики проходили с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Голосование велось на 2 тысячах 547 избирательных участках.

ЦИК зарегистрировала 1 миллион 938 тысяч избирателей. При этом с 19 сентября по 5 октября было разрешено голосование по почте, таким правом могли воспользоваться 35 тысяч косоваров за рубежом.

На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат от бошняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства.

"В 19.00 (20.00 мск) закрылись избирательные участки. Первые результаты подсчета голосов появятся в ближайшие часы", - сообщил избирком.

На 15.00 (16.00 мск) проголосовали 29,25% избирателей.

Отмечается, что явка несколько выше, чем на прошлых косовских парламентских выборах в 2017 году. По данным избиркома голосование проходит без серьезных нарушений и инцидентов.

Особенно активно волеизъявление прошло в местах компактного проживания сербского меньшинства.

В списках избирателей свыше 100 тысяч косовских сербов. Для них по квоте выделено 10 мест в парламенте самопровозглашенной республики. Крупнейшее движение косовских сербов - "Сербский список" - открыто поддерживается официальным Белградом.